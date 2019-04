Thuner Schreckgespenst schlägt zu

Wenn es hoch kommt wie letzten Oktober, dann trifft er in einem Monat zweimal. Lenjanis Tore sind selten und schön – vor gut einem Jahr hatte er mit einer Mischung aus Flanke und Schuss kurz nach der Pause zum 4:1 getroffen. Die Thuner gingen danach 2:7 unter und rutschten ans Tabellenende ab. Die Angst vorm Abstieg war allgegenwärtig.

Ein Jahr später ist vieles anders, Thun schwächelt nun zwar, aber liegt immer noch auf dem dritten Rang und hat diesmal mit dem Abstieg nichts zu tun. Und bei Sion hat Yakin, seit September im Amt, das grosse Kader kräftig durcheinandergewirbelt. In der Stockhorn-Arena sind 17 Spieler nicht dabei, fast genauso viele, wie für die Partie in Thun ein Aufgebot erhalten haben.

Eines aber ist gleich geblieben: Lenjani ist das Thuner Schreckgespenst. Als der Schieds­richter zur Pause gepfiffen hat, diktiert der albanische Nationalspieler ins Mikrofon: «Wir müssten viel höher führen.»

Wie damals in Schönbühl

Lenjani hat recht, es steht da nur 2:1 für die Walliser, die inferiore Thuner während 40 Minuten dominieren. Es war Lenjani – wer sonst – der in der 33. Minute nach einer Flanke von Quentin Maceiras den Gegner für seine Nachlässigkeiten bestrafte und zum 2:0 traf. Zwei Tore in einem Spiel sind Lenjani letztmals vor bald sechs Jahren gelungen, als er mit St. Gallen in der ersten ­Cuprunde bei den Feierabendfussballern des FC Schönbühl gastiert hatte.

Dementsprechend bejubelt Lenjani seinen Doppelpack in Thun, ausgelassen und akrobatisch mit einem Flickflack. Und beinahe wäre es kurz darauf noch verwunderlicher geworden, der Flügel war schon auf dem Weg zum 3:0, als er von der Defensive doch noch abgefangen wurde.

Die Thuner erinnern in der ersten Halbzeit an Feierabendfussballer. Sie sind nicht präsent, kommen oft einen Schritt zu spät, die Abstimmung stimmt nicht. Der Schachzug von Trainer Marc Schneider, Roy Gelmi in die Abwehr und dafür Nicola Sutter ins Mittelfeld zu beordern, geht nicht auf.