Thun ist wieder erster YB-Verfolger

Es ist Samstagabend, und St. Gallens Trainer Peter Zeidler ist in Form. Obwohl sein Team in Thun soeben 0:2 verloren hat. Es ist die dritte Niederlage in Folge, ein Novum unter dem 54-Jährigen, der seit dem Sommer im Amt ist. Er werde es kurz machen, sagt Zeidler gleich zu Beginn der Pressekonferenz, um dann zu einem minutenlangen Monolog anzusetzen.