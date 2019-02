Guillaume Faivre: Note 4,0

Der Torhüter muss wenig eingreifen. Beim Gegentor wird er in der nahen Ecke erwischt.

Stefan Glarner: Note 3,5

Der Routinier leistet sich ungewohnt viele Stellungsfehler, was mehrmals für Gefahr vor Faivre sorgt.

Miguel Rodrigues: Note 4,0

Auch er verlor beim Gegentor die Übersicht. Vereinzelt aber mit starker Antizipation im Eins-gegen-eins.

Nicola Sutter: Note 4,5

Siehe Rodrigues: Auch er steigert sich. Hat Glück, dass sein Einsteigen gegen Jérémy Guillemenot nicht mit einem Penaltypfiff bestraft wird.

Sven Joss: Note 4,5

Lange unauffällig, in der zweiten Halbzeit traut er sich in der Vorwärtsbewegung mehr zu. Lanciert einmal Sorgic stark mit einem Steilpass.

Roy Gelmi: Note 4,0

Stabilisator im Mittelfeld. Gegen die flinken und aufsässigen Offensivspieler der Zürcher ab und an einen Schritt zu spät.

Matteo Tosetti: Note 5,0

Der Tessiner tut, was er am besten kann. Er bereitet vor. Sorgt mit seinen stehenden Bällen für Gefahr. Bedient Stillhart vor dessen Tor. Per Freistoss wird er beinahe selbst zum Torschützen. Verletzt sich in der Schlussphase.