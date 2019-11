Ten Hag sagt den Bayern ab: «Bleibe diese Saison bei Ajax»

Ralf RangnickHead of international Relationships bei RB Leipzig

Die «Bild» findet: «Die Professor-Lösung». Ralf Rangnick gilt als Meisterhirn im deutschen Fussball, RB Leipzig und Hoffenheim verdanken ihren Aufschwung nicht nur dem Geld, sondern auch Rangnick. Momentan ist er im Red-Bull-Komplex als Head of International Relations and Scouting tätig. Heisst: Er sorgt dafür, dass es junge Talente aus den Aussenstellen in Ghana, den USA und Brasilien zu Leipzig schaffen.

Diese Nähe könnte zum Problem werden. Zumindest in der Fankurve. Rangnick müsste wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten, denn dass Red Bull seinen Weg in den deutschen Fussball gefunden hat, erfreut abgesehen von den RB-Anhängern fast keinen. Auch die Bayern-Fans protestierten schon des Öfteren gegen das Projekt, an dem Rangnick massgebend beteiligt ist. Und wie bei Mourinho hat Hoeness eine klare Meinung: Rangnick versteht nicht mit Höhenluft umzugehen. «Er hat bisher immer im ersten Jahr Erfolg gehabt, im zweiten wurde er dann entlassen», sagte er vor einigen Jahren.

Mauricio PochettinoTottenham Hotspur

Der Tottenham-Trainer hat im Frühling angekündigt, bei einem Champions-League-Triumph den Verein zu verlassen, dann sei er schliesslich am Ziel. Bekanntlich wurde daraus nichts, und der Argentinier ist noch immer in London. Für einen Trainer schon ausserordentlich lange, er kam vor bald sechs Jahren aus Southampton. Die Zeit bei Tottenham dürfte aber vor dem Ende stehen.

Nach elf Spieltagen steht der Champions-League-Finalist von letzter Saison auf Platz 11 der Premier League, hat unter anderem 0:3 gegen Brighton verloren und ist im Ligacup an Viertligist Colchester gescheitert. Dazu kam das bittere 2:7 in der Champions League gegen die Bayern. Deren Sportchef Hasan Salihamidzic soll sich schon im Sommer mit dem Argentinier unterhalten haben.