Technik hilft gegen Liebesentzug

Champions League: YB-Gegner

Noch im Mai beschloss Valencia mit Trainer Marcelino die Saison als Vierter –und mit sieben Unentschieden. So oft Remis haben die Spanier nun bereits nach neun Runden gespielt. Das 1:1 zu Hause gegen den Drittletzten Leganés ist erneut eine dürftige Ausbeute. Für Marcelino könnte es nach nur einem Sieg und einzig sieben Toren aus neun Spielen schon bald ungemütlich werden. Zumindest falls er nach dem Spiel heute bei YB auch wieder nur mit einem Remis nach Hause kommen sollte.



Letztes Spiel: Valencia - Leganés 1:1,

Tor: Gaya.



Rangliste: 1. Barcelona 9/18 (23:11 Tore).

2. Espanyol 9/17 (13:7). 14. Valencia 9/10 (7:8).



Nächstes Spiel: Samstag, 27. Oktober, 16.15 Uhr, Bilbao (17.) - ­Valencia.



Beste Torschützen (alle Wettbewerbe): Gameiro, Rodrigo, Parejo, Tscherischew, Batshuayi, Garay, Gaya (je 1).





Neun Runden mussten vergehen, bis der italienische Dauersieger die ersten Punkte abgab. Dem CFC Genua wurde beim 1:1-Auswärtscoup die Ehre zuteil – obwohl auch diesmal alles den gewohnten Lauf zu nehmen schien. Ronaldo traf nach knapp 20 Minuten, hatte Chancen auf den zweiten Treffer. Doch der fiel nicht, stattdessen schlief die Juve-Abwehr bei einem Flankenball, worauf der Ausgleich fiel. Das Remis ist schon heute eine Randnotiz: Für die Turiner geht es nach Manchester, zum Spitzenspiel in der Champions League – und für Ronaldo zurück an seine erste grosse Wirkungsstätte im europäischen Spitzenfussball.





Letztes Spiel: Juventus - Genua 1:1,

Tor: Ronaldo.



Rangliste: 1. Juventus 9/25 (19:6 Tore).

2. Napoli 9/21 (18:10). 3. Inter 9/19 (13:6).



Nächstes Spiel: Samstag, 27. Oktober, 18 Uhr, Empoli (18.) - ­Juventus.



Beste Torschützen (alle Wettbewerbe): Ronaldo (5), Mandzukic, Dybala (je 4).





Manchester Uniteds José Mourinho pflegt Aufmerksamkeit und vor allem Unmut des Gegners ja seit jeher auf sich und von der Mannschaft wegzulenken – auch wenn sich das Konzept in seiner erfolgreichen Form schon länger erschöpft hat. Beim 2:2 gegen Chelsea nahm sich Mourinho für einmal zurück – zumindest während 90 Minuten. Der späte, kuriose, aber glückhafte Ausgleich nach 95 Minuten für die Londoner veranlasste Chelseas Co-Trainer zu einer billigen Provokation gegen Mourinho, welcher der 55-Jährige prompt aufsass und sich in ein kurzes Gerangel verwickeln liess. Einige selbstherrliche Gesten und ein patziges TV-Interview später war sein Arbeitstag beendet. Die Lage bleibt für ihn mit Rang 10 ungemütlich.



Letztes Spiel: Chelsea - Manchester United 2:2, Tore: Martial (2).



Rangliste: 1. Manchester City 9/23 (26:3 Tore).

2. Liverpool 9/23 (16:3). 10. Manchester United 9/14 (15:16).



Nächstes Spiel: Sonntag, 28. Oktober, 17.00 Uhr, Manchester United - Everton.



Beste Torschützen (alle Wettbewerbe): Lukaku, Pogba, Martial (je 4).