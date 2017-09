Tage der Dosierung bei den Young Boys

11 Spiele in 36 Tagen. 2 Wochen Pause. 7 Spiele in 21 Tagen. 2 Wochen Pause. 7 Spiele in 22 Tagen. 2 Wochen Pause. So sieht das YB-Programm zwischen dem Saisonstart Ende Juli und der dritten Länderspielunterbrechung Anfang November aus. Diesen Matchkalender wenig ausbalanciert zu nennen, wäre eine glatte Untertreibung. Und wenn man so will, stehen die Young Boys gerade mittendrin in diesem auf den ersten und zweiten und dritten Blick reichlich schwachsinnigen Spielplan.

Heute steht die vierte Partie in der zweiten strengen Tranche auf der Agenda, zu Hause gegen den FC Luzern. Es ist ein «Spitzenspiel», wie YB-Trainer Adi Hütter sagt, Erster empfängt Vierter, wobei Spitzenspiel in der nach 7 Runden eher noch nicht besonders ausbalancierten Super League ein starker Begriff ist. Den Leader YB und den Letzten Lausanne trennen nur 9 Punkte. «Es ist schön für die Liga», sagt Hütter, «ist es diese Saison spannender. Das ist für mich eine neue Erfahrung.»

Die neue Seriosität

Als Hütter vor etwas mehr als zwei Jahren die kriselnden Young Boys übernahm, lag der FC Basel nach 7 Runden mit dem Punktemaximum 12 Zähler vor YB. Und 2016 betrug der Vorsprung des erneut makellosen FCB zu diesem Zeitpunkt auch bereits 9 Punkte. «Es ist gut, gewinnen auch mal andere gegen Basel», meint Hütter.

Auch deshalb liegen die Young Boys 3 Punkte vor Basel – und ­blicken auf eine interessante Ausgangslage. Bis zur nächsten Länderspielpause spielen sie gegen Luzern, in Sion sowie gegen St. Gallen, da sind 6, vielleicht 7 Punkte realistisch. Der wenig überzeugende Rivale Basel dagegen spielt beim zu Hause ­unangenehmen St. Gallen, empfängt den gefährlichen Aufsteiger Zürich, muss zum unter dem neuen Trainer Murat Yakin erstarkten GC. Hütter sagt, was ein Fussballlehrer in so einer Situation oft sagt: «Wir schauen auf uns und sowieso immer nur auf das nächste Spiel. Sonst verlieren wir den Fokus in diesen ­anstrengenden Wochen.»

Das dicht gedrängte Programm ist für YB als Europa-League-Stammgast nichts Neues. Anders und besser sind in dieser Saison die Auftritte gegen schwächere Teams nach Partien im Europacup. «Mir gefällt unsere Seriosität in diesen Spielen», sagt Hütter, «dazu zähle ich auch die Leistungen im Cup gegen Breitenrain und Old Boys. Zumal es nicht einfach ist für die Spieler mit so vielen Wechseln in der Aufstellung.»

Insgesamt aber rotierte Hütter ziemlich moderat, in der Abwehr hat es Akteure wie Sven Joss, Marco Bürki und Gregory Wüthrich, die kaum eingesetzt werden. «Hinten ist es wichtig, dass man eingespielt ist», erklärt Hütter. In der Offensive liegen Wechsel eher drin, weil man damit nicht gleich die ganze Statik verändert.

Keine intensiven Trainings

In den Trainings aufdrängen übrigens können sich die Reservisten seit Saisonstart kaum. Denn bei Begegnungen im 3-Tage-Rhythmus sind die Einheiten selten intensiv. Auslaufen am Tag nach dem Spiel wie vorgestern, Abschlusstraining am Tag vor dem Spiel wie gestern. Und so weiter, und so fort. «Es gilt die ­Intensität so zu dosieren, dass die Spieler fit bleiben», sagt Hütter. «Und der zweite Tag nach einem Spiel ist bezüglich Erholung noch wichtiger als der erste.» Also wird taktisch gearbeitet, an den Standards auch, die Grundlagenfitness ist in der Saisonvorbereitung gelegt worden.

In den Länderspielpausen wiederum sind stets mehrere Akteure mit ihren Nationalteams unterwegs. Die Belegschaft bei YB ist dann nicht gerade wie bei europäischen ­Topteams ausgedünnt, aber doch ziemlich dezimiert. «Zumal unser Kader nicht übermässig breit besetzt ist», sagt Hütter. Zudem kommen immer wieder Verletzte wie derzeit die Stammkräfte Guillaume Hoarau, Loris Benito und Leonardo Bertone dazu.

Heute gegen den FC Luzern geht es für YB darum, Rang 1 zu verteidigen, die Verfolger Zürich (in Lausanne) und Basel spielen gleichzeitig. Zeit zum Ausruhen bleibt keine, am Sonntag geht es bereits zum FC Sion. Die «englische Woche» wird übrigens so bezeichnet, weil Klubs in England schon früher häufig dreimal in der Woche spielen mussten. Es ist ein Brauch, der aus dem Cricket übernommen wurde. In England selber wird der Begriff im Unterschied zu anderen Ländern kaum verwendet. Dort nennt man die englische Woche schlicht 3-Spiele-Woche. (Berner Zeitung)