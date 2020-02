Strittiger Platzverweis: Deutschland diskutiert über Anstand im Fussball

Diese strengere Regelauslegung bekam Bremens Verteidiger Niklas Moisander bereits am ersten Spieltag der Rückrunde zu spüren, als er nach lautstarkem Reklamieren die zweite Gelbe Karte sah und frühzeitig vom Platz musste. Diese Situation war bereits strittig, doch im Spitzenspiel zwischen Leipzig und Gladbach ereignete sich eine Szene, die für weitaus mehr Diskussionen sorgte.

Nach einem Zweikampf in der 60. Spielminute verlangte Gladbachs Alassane Pléa einen Freistoss, den er aber nicht bekam. Stattdessen zeigte ihm der Schiedsrichter Tobias Stieler die Gelbe Karte. Pléa machte daraufhin einige abschätzige Gesten in Richtung des Unparteiischen, woraufhin er gleich nochmals verwarnt wurde und das Feld verlassen musste. In Überzahl konnten die Leipziger noch den Ausgleich erzielen und sich damit einen Punkt sichern.