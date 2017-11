Stoke verliert trotz Shaqiri-Treffer

Mit einem sehenswerten Sololauf von der Mittellinie aus brachte der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri Stoke City in der 53. Minute in Führung. Nur drei Minuten später kassierten die "Potters" aber bereits den Gegentreffer. Bakary Sako sorgte in der 92. Minute mit dem späten 2:1 dafür, dass Crystal Palace den ersten Sieg seit dem 14. Oktober feiern durfte. Stoke City dagegen hat in den letzten zehn Premier-League-Partien nur zweimal gewinnen können.

Manchester United zeigte nach der bitteren 0:1-Niederlage vom Mittwoch in der Champions League gegen den FC Basel nun in der Meisterschaft eine Reaktion. Gegen Aufsteiger Brighton reichte ein Tor von Ashley Young in der 67. Minute zum Sieg. Manchester United bleibt damit mit fünf Punkten Rückstand erster Verfolger von Stadtrivale und Leader Manchester City.

Crystal Palace - Stoke City 2:1 (0:0) Tore: 53. Shaqiri 0:1. 56. Loftus-Cheek 1:1. 92. Sako 2:1.

Manchester United - Brighton & Hove Albion 1:0 (0:0) Tor: 67. Young 1:0.

Weitere Resultate: Newcastle - Watford 0:3 (0:2). Swansea City - Bournemouth 0:0. Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 1:1 (0:1).

Rangliste: 1. Manchester City 12/34. 2. Manchester United 13/29. 3. Chelsea 12/25. 4. Tottenham Hotspur 13/24. 5. Liverpool 12/22. 6. Arsenal 12/22. 7. Burnley 12/22. 8. Watford 13/21. 9. Brighton & Hove Albion 13/16. 10. Huddersfield Town 12/15. 11. Leicester City 13/14. 12. Bournemouth 13/14. 13. Newcastle United 13/14. 14. Southampton 12/13. 15. Stoke City 13/13. 16. Everton 12/12. 17. West Bromwich Albion 13/11. 18. West Ham United 13/10. 19. Swansea City 13/9. 20. Crystal Palace 13/8. (fur/si)