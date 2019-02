Ajetis Anschlusstreffer bringt die Hoffnung zurück. (Quelle: SRF)

Koller gewinnt Trainer-Duell

Sions Trainer Murat Yakin hielt an seiner Gewohnheit fest, die Mannschaft von Spiel zu Spiel kaum einen Stein auf dem andern zu lassen - taktisch wie auch personell. So liess er diesmal in einem 4-1-2-2-1 spielen, und der in letzter Zeit als Stürmer recht erfolgreich gewesene Lenjani agierte jetzt wieder an seiner früheren Position auf der linken Abwehrseite.

Marcel Koller wollte in Sitten eine möglichst frische und ausgeruhte Mannschaft stellen, weshalb er im Meisterschaftsspiel gegen Xamax in Neuenburg die potentiellen Fixstarter Fabian Frei, Luca Zuffi, Kevin Bua und Ricky van Wolfswinkel schonte. Koller darf sich nach dem denkwürdigen Abend in seinen Überlegungen bestätigt sehen.

Sion - Basel 2:4 (2:2, 0:0) n.V. 9000 Zuschauer. - SR Klossner. Tore: 70. Morgado (Lenjani) 1:0. 78. Grgic (direkt verwandelter Corner) 2:0. 82. Ajeti (Frei) 2:1. 88. Zuffi (Foulpenalty) 2:2. 101. Stocker 2:3. 123. Stocker 2:4. Sion: Fickentscher; Maçeiras, Zock (97. Djitté), Ndoye, Lenjani; Neitzke; Grgic, Toma; Kasami, Fortune (63. Morgado); Adryan (69. Abdellaoui). Basel: Omlin; Widmer (82. Kuzmanovic), Suchy, Balanta (109. Kaiser), Petretta; Xhaka, Frei; Okafor, Zuffi, Bua (30. Stocker); Van Wolfswinkel (32. Ajeti). Bemerkungen: Sion ohne Kouassi (gesperrt), Carlitos, Mitrjuschkin, Raphael, Song, Kukeli und Baltazar (alle verletzt). Basel ohne Zambrano und Kalulu (beide verletzt). Bua, Van Wolfswinkel und Balanta verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 53. Adryan (Schwalbe), 59. Neitzke (Reklamieren), 88. Petretta (Reklamieren), 103. Stocker (Spielverzögerung), 106. Balanta (Foul), 114. Ndoye (Foul), 117. Zuffi (Foul).