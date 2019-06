Stefan Rihs neu im YB-Verwaltungsrat

Der 39-jährige Finanzexperte Stefan Rihs war in den letzten Jahren unter anderem für Privatbanken in Zürich, New York und Hongkong tätig. Nun wurde er in den Verwaltungsrat der Sport und Event Holding, zu der auch der BSC Young Boys gehört, gewählt.

Vater Hans Ueli Rihs freut sich sehr über die Wahl von Stefan Rihs in den Verwaltungsrat: «Die Aufnahme ist ein logischer Schritt, nachdem sich Stefan schon seit geraumer Zeit intensiv mit YB und den Abläufen im Fussball auseinandergesetzt hat», lässt sich Hans Ueli Rihs in einer Medienmitteilung der BSC Young Boys zitieren.