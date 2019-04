Statisten in der Gute-Laune-Geschichte

Was den Zürchern Clubs auch fehlt, das wissen die Berner Teams in ihren Reihen, einen Stürmer, der regelmässig trifft. Hier Hoarau, der 2014 scheinbar im Herbst seiner Karriere zu YB gekommen war und seither Jahr für Jahr wieder aufs Neue seinen zweiten Frühling erlebt. Da Sorgic, 2016 noch Stürmer in Kriens, dessen rapider Aufstieg von den Provinzplätzen bis rauf zur Spitze der Torschützenliste wie ein Märchen anmutet.

Doch als Sorgic in der 71. Minute eingewechselt wird, ist das Derby längst entschieden, hat Hoarau seine Saisontreffer 17. und 18. erzielt, den Vorsprung auf Sorgic auf drei Treffer ausgebaut. Der Thuner Stürmer kommt bei seinem Teileinsatz nicht einmal in die Nähe eines Tores.

Das Duell der Goalgetter ist ebenso einseitig, wie es das Derby ist. Thuns Trainer Marc Schneider spricht von einem Klasseunterschied. Und sagt: «Ein 1:5 sieht schlimm aus, aber wir müssen ehrlich sein: Es hätte noch schlimmer kommen können.»

Schneiders Plan

Schneider blickt auf einen Nachmittag, der Fragen aufwirft. Die erste, warum er seinen Torjäger nicht von Anfang an nominierte, kann er rasch beantworten. Weil Sorgic am Donnerstagabend bei der 1:2-Heimniederlage gegen Sion durchgespielt hatte, erachtete der Trainer das Verletzungsrisiko beim anfälligen Stürmer als zu hoch.

Die zweite Frage, wie es möglich ist, die desaströse erste Halbzeit gegen Sion noch zu toppen, dürfte ihn hingegen noch länger beschäftigen.

Ohne Sorgic stellte Schneider sein Team in einem 3-5-2-System auf. Die schnellen Stürmer Marvin Spielmann und Dennis Salanovic sollten in die Räume hinter der aufgerückten YB-Abwehr stossen, die Thuner Defensive, die im Spiel gegen den Ball zu einer Fünferkette wurde, ein Berner Übergewicht verhindern. So lautete der Plan.

Es vergehen 10 Minuten, dann hat sich diese Idee als untauglich erwiesen. Nach Toren von Djibril Sow und Hoarau führt der Meister 2:0, die Oberländer Defensive, unsortiert und orientierungslos, wirkt wie ein Hühnerhaufen. Zu Schneiders Entlastung muss festgehalten werden: Ein System kann nie etwas taugen, wenn die Spieler nicht imstande sind, es mit Einsatz und Willen auszuführen.