Spycher: «Das Herz darf keine Rolle spielen»

Wie fällt Ihre Bilanz nach genau einem Jahr als YB-Sportchef aus?

Christoph Spycher: Es war eine intensive, spannende Zeit. Grundsätzlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Es gilt die Balance zu halten zwischen kurzfristigen Entscheidungen und langfristiger Planung. Dabei muss man geduldig sein, was nicht immer einfach ist.

Sie traten Ihren Job als grosser Hoffnungsträger an, als YB am Boden lag. Sie hatten sich lange überlegt, das Amt anzutreten.

Es war eine schwierige Zeit. Die wichtigste Grundlage war für mich, dass ich wusste, was für starke Mitarbeiter es hat. Ich bin ja einige Jahre bei YB, zuerst als Spieler, dann als Talentmanager, und das Team im Stade de Suisse ist sensationell. Das hat sich bestätigt, denn in meinem Job ist es elementar, dass ich mich blind verlassen kann. Und dass wir durch dick und dünn gehen.

Sportchefs treten im Fussball häufig wie Generäle auf.

Ich bin ein Fan des Teamgedankens und des konstruktiven Austauschs, die Kompetenzen müssen klar geregelt sein. Ich will zum Beispiel nicht im Alleingang beurteilen, welche Nachwuchsspieler es verdient haben, einen Vertrag zu bekommen. Das können unsere Experten besser. Wenn man seinen Führungsleuten nicht vertraut, geht man in dieser anspruchsvollen Position unter.

Besonders viel Freizeit dürften Sie nicht haben.

Für mich ist es sehr wichtig, mit der Familie zusammen zu sein. Leider eher zu kurz kommt die Zeit, die ich allein habe, für den Sport beispielsweise.

Auf dem Handy seien Sie nicht leicht zu erreichen, hört man, andere Sportchefs stehen fast rund um die Uhr zur Verfügung.

Ich bin nicht die Ansprechperson für alle und jeden. Zudem muss nicht jede Anfrage innerhalb von zwei Minuten beantwortet werden. Geht es um einen Transfer, lege ich mein Handy nicht weg.

Und was überraschte Sie?

Natürlich hatte ich zuvor Einblick in viele Dinge gehabt, aber die Anfangszeit war enorm hektisch, zumal wir mitten in der Saison standen. Ich erklärte in meiner ersten Ansprache auch den Spielern, dass ich eine gewisse Zeit brauchen würde, um mir einen Überblick zu verschaffen.

Haben Sie mit Ihrem Vorgänger Fredy Bickel viel Kontakt?

Wir schreiben uns ab und zu, sahen uns zweimal.

Er hinterliess Ihnen ein sehr ­teures Team.

Ich hatte die Verträge nicht im Detail gekannt. Es war Teil meiner Arbeit, das aufzuarbeiten.

Dabei legten Sie ein hohes Tempo vor, der Kaderumbau ist umfassend, Sie haben die hoch bezahlte Mittelklasse abgegeben, das Team ist günstiger geworden. Wie kompliziert war das?

Gewisse Veränderungen waren gewollt, andere ergaben sich, im Grossen und Ganzen lief das gut, wir sind zufrieden. Aber es gibt kein perfektes Team. Mir ist wichtig, dass alle Spieler, die gingen, keine Probleme mit YB haben. Wir kommunizierten offen und ehrlich. Das Herz darf dabei keine Rolle spielen, es geht immer um die Sache, also um YB.

Wie viel Prozent ist die Lohnsumme tiefer als vor 12 Monaten?

Warten Sie, ich rufe rasch unseren Finanzchef, er bringt die Lohnliste vorbei (schmunzelt). Sie wissen doch bestens, dass wir nicht über Geld sprechen.

Sind 30 Prozent realistisch?

Es gibt keine Angaben zu Verträgen. Klar ist, dass wir einen Sparkurs umzusetzen haben. Das ist ein Spagat zwischen Ambitionen und Wirtschaftlichkeit. Und eine grosse Herausforderung.

Vielleicht andersrum gefragt: Waren Sie erschrocken, als Sie die Verträge der Spieler sahen?

Es ist, wie es ist. Ich akzeptiere die Dinge, die man nicht sofort ändern kann. Dann geht es darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Klar ist: Unser Tun und Handeln wird weiter davon geprägt sein, wirtschaftlich zu arbeiten.

Viele Entscheidungen wirkten sinnvoll. Würden Sie einzig die Vertragsverlängerung mit dem verletzungsanfälligen, 33-jährigen Guillaume Hoarau gleich bis 2020 gern rückgängig machen?

Auf keinen Fall. Er ist zwar jetzt wieder verletzt, aber er wird für uns noch viele Tore erzielen. Er ist eine Figur, ein Leader, ein Klassespieler. Und man muss solche Sachen immer im Kontext ­sehen. In welchem Moment trifft man welche Entscheidung?

Das müssen Sie ausführen.

In erster Linie waren die sportlichen Kriterien ausschlaggebend. Als wir mit Hoarau verlängerten, waren wir nach den Unruhen im Herbst konfrontiert mit der Ausgangslage, dass YB Geld braucht. Wir erhielten lächerlich tiefe ­Angebote für starke Spieler. Also ging es auch darum, ein Zeichen nach innen und aussen zu setzen. Wir betonten stets, es werde bei allem Bestreben, auf junge, entwicklungsfähige Fussballer zu setzen, bei YB auch Platz haben für Topleute wie Hoarau, Steve von Bergen, Sékou Sanogo und Miralem Sulejmani. Mit der Vertragsverlängerung von Hoarau signalisierten wir, dass die Young Boys kein Selbstbedienungsladen und Schnäppchenverein sind. Das ist gelungen. Wir verkauften unsere Talente für jene Summen, die wir uns vorgestellt hatten. Das ist schwierig zu erreichen.

Warum?

Hinter einem Transfer steckt viel Arbeit. Die Fussballwelt wird immer komplizierter und schnell­lebiger, man muss mehr Überzeugungsarbeit leisten, im Scouting herrscht grosse Konkurrenz. Der Markt ist total aufgewühlt.

Wie gefährlich ist diese Entwicklung mit immer krasseren Ablösesummen? Offenbar schadet das dem Fussball nicht, er wird noch grösser und beliebter.

Ich finde es wahnsinnig, was passiert ist. Man muss sich Gedanken machen, wie man diese unglaubliche Wucht, die im Transfermarkt entstanden ist, eindämmen kann. Ein Punkt ist die Dauer des Transferfensters. In der Premier League werden in Zukunft ab Saisonstart keine Wechsel mehr möglich sein, das sollte zum Standard werden. Sonst wird es für uns kleineren Vereine schwierig, weil wir regelmässig Ende August in den letzten Tagen des Transferfensters wichtige Spieler verlieren und nicht mehr reagieren können. Da geht es nicht fundiert zu und her, es gibt Panikkäufe, das ist nicht mehr zu kontrollieren.

Verlagert sich dann nicht einfach die grenzenlose Hektik? ­Zumal es für einen Klub wie YB positiv ist, kann er Ende August das Kader noch verändern. Schliesslich spielt es eine Rolle, ob das Team in einer europäischen Gruppenphase steht.

Es ist aber Unsinn, stehen unsere Fussballer im August in den Qualifikationsspielen zur Champions League im Schaufenster, und dann kommt am zweitletzten Tag ein Angebot für einen Leistungsträger rein. Den kann man dann garantiert nicht mehr ersetzen.

Hat Sie der Abgang von Yoric Ravet zum SC Freiburg geärgert?

Es lief nicht ideal ab, mit der ­Unruhe rund um das Heimspiel gegen ZSKA Moskau, als das Angebot die Runde machte.

Hätten Sie den Wechsel nicht verhindern können?

Wir haben klare Vorgaben definiert. Entscheidend ist, ob das Timing stimmt. Das hatten wir auch den Spielern so kommuniziert. Bei Ravet erhielten wir noch ein paar Wochen Zeit, um einen adäquaten Nachfolger zu finden. Das ist uns mit Nicolas Ngamaleu gelungen. Und wäre drei, vier Tage vor Ende des Transferfensters nicht mehr möglich gewesen. Die Verhandlungen zogen sich bei Ravet hin, aber wir konnten den Markt sondieren. Als die Ablösesumme passte, war der Fall klar.

Sie sagten vorher, man müsse den Transfermarkt eindämmen. Ist das überhaupt realistisch?

Ich denke, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Im asiatischen Raum ist sehr viel Geld vorhanden. Barcelona hatte doch niemals erwartet, dass irgendein Klub die für Neymar festgeschriebene Ablösesumme von 222 Millionen Euro mal bezahlen wird. Und die Globalisierung des Fussballs ist längst nicht zu Ende, Vereine aus Topligen beackern intensiv Asien, die USA und Australien, da liegt noch viel Potenzial brach.

Milliardäre kaufen sich Fussballklubs wie ein Gemälde von Vincent van Gogh, das sie zu Hause an die Wand hängen. Ist es naiv, zu finden, diese Superreichen dürfen doch so viele teure Spieler kaufen, wie sie halt wollen?

Es kann nicht sein, dass Klubs nur noch Luxusspielzeuge sind. Und für mich geht es um die Nachhaltigkeit. Ich begreife zum Beispiel nicht, wieso es in der Schweiz immer noch möglich ist, dass ausländische Investoren einen Klub übernehmen dürfen, ohne die mittelfristige Zukunft mit einer Bürgschaft zu garantieren. Bisher klappte das in der Schweiz nie, die Klubs endeten im Desaster. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass es wie in Wil kaum gut kommt, wenn der Verein in der Challenge League höhere Löhne bezahlt als YB. Das war eine Katastrophe mit Ansage.

Sie sind bodenständig, gut erzogen, vertreten anständige Werte. Tun Sie sich schwer mit den dubiosen Figuren im Geschäft?

Ich nehme mir immer das Recht heraus, zu denken, was ich denken will. Aber auch hier halte ich mich daran, dass es keine Rolle spielt, was ich finde. Ich kann es nicht beeinflussen. Fakt ist: Es geht um YB. Wollen wir einen Spieler holen, muss ich mit dessen Berater verhandeln. Diese sind Teil des Geschäfts. Es bringt nichts, wenn man sich aufregt. Wie in jeder Berufsgattung gibt es die unterschiedlichsten Typen.

Es gibt oft Gerüchte, Sportchefs und Trainer würden bei Transfers Geld verdienen. Wie oft sind Sie in Versuchung geraten?

Nie.

Und wie oft wurde Ihnen eine Provision angeboten?

Nie.

Also müssen Sie sich nicht extrem verbiegen, um Ihre Werte einigermassen hochzuhalten?

Ich möchte nie, nie, nie in eine Situation geraten, in der ich abhängig werde, nur um einen finanziellen Vorteil zu erlangen. Ich bin überzeugt: Das holt einen früher oder später ein. Man kann nicht mehr so arbeiten, wie man möchte, dann ist man ausgeliefert, da kommt man nicht mehr raus. Als Führungskraft muss man jederzeit autonom handeln können.

Reden wir über die aktuelle ­Saison. Wie zufrieden sind Sie?

Wir sind auf Kurs, hatten einen Superstart, liegen in der Liga an der Spitze, sind im Cup dabei und stehen in der Europa League. Mich freut besonders die Art und Weise der Auftritte nach Europacup-Spielen und im Cup, das war seriös. Aber natürlich gab es auch das bittere 0:4 gegen Thun.

Sind Sie überrascht über die Basler Krise, zumal YB deutlich mehr Transfers hatte?

Die Diskussion, was der FCB macht, begleitet uns nun mal. Das können wir nicht ändern, obwohl wir nur auf uns schauen. Durch den Sieg im Startspiel gegen Basel schafften wir eine interessante Ausgangslage, aber das erste Viertel ist noch nicht mal vorbei.

Dieser FCB ist zu packen.

Basel ist Basel und hat fast das gleiche Team, das letzte Saison überlegen Meister wurde. Die Qualität ist hoch. Für uns geht es darum, besser zu werden. Das ist ein langfristiger Prozess. Gegen den FCB können wir nur viermal in 36 Partien etwas beeinflussen.

An dieser Stelle können Sie ja nun bestätigen, was FCZ-Trainer Uli Forte sagte: Das interne YB-Ziel sei der Meistertitel!

Es ist bekannt, was unsere Vorstellungen sind: in der Liga vorne mitspielen, im Cup weit kommen, europäisch überwintern, auch wenn das schwierig ist, jungen Spielern eine Plattform geben, attraktiv spielen. Im Winter können wir neue Ziele definieren. Mehr gibt es nicht zu sagen.

YB läuft es, dennoch wurde der Vertrag mit Trainer Adi Hütter noch nicht verlängert.

Auch hier gilt: Wir hatten einen intensiven Sommer, es gab sehr viel zu erledigen. Mit der Arbeit Adi Hütters sind wir sehr zufrieden. Aber sein Vertrag läuft noch neun Monate, es gibt keinen Grund zur Eile. Nun geht es darum, die Zukunft zu planen.

Vor einem Jahr wurde Hütters Vertrag schon im Juli verlängert.

Das war vor meiner Zeit.

Das Ziel des Trainers ist bekannt. Er will irgendwann in der Bundesliga arbeiten...

... das ist legitim und nachvollziehbar und auch nicht schlecht. Jeder im Fussball möchte in eine grosse Liga gehen...

... auch Sie als Sportchef?

Das steht bei mir momentan nicht auf der Agenda.

Bald ist Länderspielpause. Wird dann mit Adi Hütter verlängert?

Wichtig ist, dass wir uns alle dem Ziel unterordnen, mit YB weiterzukommen. Und wenn man zweimal gewinnt, muss man nicht gleich einen 15-Jahr-Vertrag abschliessen, um es mal plakativ zu formulieren. Wir schauen das ohne Stress gemeinsam an, da gibt es keine Unstimmigkeiten.

Sie könnten mit einer Vertragsverlängerung für Ruhe sorgen.

Sie sind dann der erste Journalist, der bei einer Cupniederlage von uns gegen einen Unterklassigen schreibt, YB sei auch mit diesem Trainer keinen Schritt weiter. Man muss einfach auch mal Ruhe bewahren und darf sich nicht treiben lassen. Glauben Sie mir, wir sind uns schon bewusst, was auf unserer Agenda steht. Und wir gehen diese Punkte unaufgeregt an. Schritt für Schritt. (Berner Zeitung)