Spielmanns Schuss zum wichtigen Punkt

Spielmanns Matchball

Und so greifen seine Spieler weiter mutig an. Sie sind besser und kombinieren sorgfältiger, und sie belohnen sich in der 71. Minute für ihren starken Auftritt. Jean-Pierre Nsame setzt sich durch, nach dessen klugem Rückpass schiesst Roger Assalé Feyenoords Verteidiger Jan-Arie van der Heijden an, doch aus dem Hinterhalt kommt Spielmann und verwertet den Ball mit einem flachen Linksschuss im Tor. In der unterhaltsamen Schlussphase verpasst Spielmann sogar zweimal knapp den Siegtreffer, den Matchball vergibt er dabei in der 94. und letzten Minute, als er nach einem abgewehrten Kopfball Cédric Zesigers aus vier Metern übers Tor schiesst.

Lotomba ungeschickt

Es ist ein stimmungsvoller Abend im ausverkauften De Kuip, dem EM-Finalstadion 2000. Und es ist ein Abend, an dem die Young Boys schon in den Startminuten deutlich härtere Gegenwehr erhalten als im Hinspiel zwei Wochen zuvor im Stade de Suisse. Feyenoord greift leidenschaftlich an und zuweilen wild, stets mit dem Bestreben, das frühe Führungstor zu erzielen. Schon nach sieben Minuten lenkt Frederik Sörensen einen Schuss von Luis Sinisterra aus wenigen Metern knapp am Pfosten vorbei. Rotterdam aber besitzt nicht die Klasse eines europäischen Topteams, das zeigt der 10. Platz nach 12 Spieltagen in der heimischen Liga. Nach dem Trainerwechsel letzte Woche von Jaap Stam zu Dick Advocaat präsentiert sich Feyenoord immerhin mit mehr Aggressivität und Elan. Am Wochenende resultierte ein 3:0 bei Abstiegskandidat Venlo, am Donnerstagabend gelingt es, das laute Publikum mitzunehmen.

Allerdings ist die Defensive des holländischen Traditionsclubs erneut nicht stilsicher, was den Young Boys gefährliche Konterchancen ermöglicht. Zum Beispiel schon nach acht Minuten, als Nicolas Ngamaleus Hereingabe ein bisschen zu ungenau ist – und der Schuss von Christian Fassnacht geblockt wird.

Die Begegnung also nimmt sofort Fahrt auf. Und nach etwas mehr als einer Viertelstunde erhält Feyenoord einen Elfmeter zugesprochen. Weil zuerst Fassnacht zu nachlässig verteidigt. Und danach Jordan Lotomba äusserst ungeschickt agiert und den trickreichen, offensivstarken Ridgeciano Haps zu Fall bringt. Captain Steven Berghuis verwandelt den Penalty sicher. Erneut ist es der Gastgeber, dem das frühe 1:0 mit einem Elfmetertor gelingt. Wie im Hinspiel in Bern, als Assalé nach 14 Minuten traf. Damals erhöhte Nsame, erneut aus elf Metern, noch vor Ablauf der ersten halben Stunde auf 2:0.