Spieler wird rassistisch beleidigt – und sieht Rot

Das ukrainische Topspiel zwischen Schachtar Donezk und Dynamo Kiew ist am Sonntag von einem Rassismus-Vorfall überschattet worden. Noch immer spielt Tabellenführer Schachtar wegen der Unruhen im Donbass im Exil in Charkiw. Dort unterbrach der Schiedsricher die Partie in der 77. Minute beim Stande von 1:0 wegen rassistischer Beleidigungen von den Rängen.