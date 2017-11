Spätes Glück für YB – GC taucht in Sion

Auch im fünften Auswärtsspiel gegen Lugano seit dessen Wiederaufstieg 2015 liessen sich die Young Boys nicht bezwingen. Adi Hütter wird als Trainer des Leaders dennoch nicht nur erfreut gewesen sein. Von der gewohnten Offensivstärke der Mannschaft war trotz der in der 83. und der 85. Minute erzielten Tore kaum etwas zu sehen. Hütter liess seinem Unmut Massnahmen folgen. Entgegen seinen Gewohnheiten schickte er schon nach einer halben Stunde Spieler zum Aufwärmen - unter ihnen Miralem Sulejmani, dem er eigentlich eine Pause hatte gönnen wollen.

Die Young Boys steigerten sich nach den Einwechslungen von Guillaume Hoarau, Thorsten Schick und später Sulejmani ein bisschen, aber zu mehr als einer kurzen Druckperiode reichte es nicht. Es passte, dass das entscheidende 1:0 einem Freistoss und Sulejmanis starkem linkem Fuss entsprang. Der Serbe traf aus grosser Distanz und von der Seite mit einem scharfen Flatterball. Wenig später verwertete Schick nach prächtigem Steilpass von Jordan Lotomba den einzigen wirklich zügigen Angriff der Berner.

Die Tessiner wurden für eine gute Leistung nicht belohnt. Auch sie kamen nicht zu vielen Chancen, aber immerhin zur besten. Der langjährige YB-Spieler Alexander Gerndt vergab sie nach nur sechs Minuten, indem er den Ball aus höchstens drei Metern über das Tor schoss. Die Aktion mochte stümperhaft aussehen, aber Gerndt hatte Pech. Er hatte wegen eines neben ihm laufenden Verteidigers keine Sicht auf die relativ scharfe Hereingabe des erneut überzeugenden Davide Mariani. Deshalb hatte er auch keine Zeit, den Fuss richtig an den Ball zu bringen.

Sion kommt im vierten Anlauf zum ersten Sieg unter dem neuen Trainer Gabri. Die Walliser bezwingen die erstmals unter Murat Yakin schwachen Grasshoppers 3:0. Zwei Fehler des Gegners halfen mit, Sion den ersten Heimsieg seit Mitte Mai und saisonübergreifend neun Spielen einzufahren Am Ursprung des frühen 0:1 (5.) stand ein schwaches Zuspiel von GC-Akteur Nedim Bajrami im Mittelfeld, Sekunden später traf Petit-Pelé Mboyo erstmals in dieser Saison. Vor dem 0:2 in der 61. Minute machte die Innenverteidigung der Grasshoppers eine schlechte Falle, als Folge davon erhöhte Marco Schneuwly mit seinem 101. Tor in der Super League auf 2:0. Mboyo setzte mit dem dritten Treffer in der Schlussminute den letzten von vielen starken Akzenten.

Man könne keine Wunder erwarten, hatte Gabri vor dem Spiel und nach der Analyse der ersten drei Partien unter seiner Ägide mit total elf Gegentreffern gesagt. An seinem Konzept hielt der ehemalige Spieler des FC Barcelona indes fest. «Wir wollen den eingeschlagenen Weg fortsetzen.» Das gelang gegen GC vorzüglich. Sion liess den Ball geschickt zirkulieren und hielt den Gegner vom eigenen Tor fern.

Die Grasshoppers kamen in der 42. Minute zum ersten von drei wirkungslosen Abschlüssen und in der 77. zum einzigen Corner. Derart harmlos hatten sich die Zürcher in nun zwölf Auftritten unter Yakin noch nie präsentiert. Es schien, als hätte sich GC dem Schicksal, sprich der zweiten Niederlage im neunten Super-League-Spiel mit dem Basler Trainer, in Sitten allzu früh ergeben.

Lugano - Young Boys 1:2 (0:0)

3384 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 83. Sulejmani (Freistoss) 0:1. 85. Schick (Lotomba) 0:2. 91. Rouiller (Mihajlovic) 1:2.

Lugano: Kiassumbua; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Sabbatini, Ledesma, Vecsei (61. Piccinocchi); Crnigoj (61. Bottani), Gerndt (81. Marzouk), Mariani.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Lotomba; Moumi Ngamaleu (72. Sulejmani), Aebischer, Sow, Fassnacht (46. Schick); Assalé, Nsame (46. Hoarau).

Bemerkungen: Lugano ohne Daprelà (gesperrt), Carlinhos, Jozinovic und Guidotti (alle verletzt). Young Boys ohne Sanogo, Bertone, Wölfli und Seferi (alle verletzt).

Verwarnungen: 37. Ledesma (Foul), 66. Mbabu (Foul), 76. Assalé (Reklamieren). Schiedsrichter Erlachner verwarnte Mbabu in der 92. Minute zum zweiten Mal, schickte ihn aber nicht vom Platz.

Sion - Grasshoppers 3:0 (1:0)

8500 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 5. Mboyo (Uçan) 1:0. 60. Schneuwly (Mboyo) 2:0. 90. Mboyo (Pinga) 3:0.

Sion: Mitrjuschkin (68. Fickentscher); Maceiras (76. Ricardo), Angha, Kukeli, Dimarco; Toma, Zock, Kasami; Uçan; Schneuwly (89. Pinga), Mboyo.

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; Lavanchy (65. Bahoui), Bajrami, Basic, Doumbia (46. Pusic); Jeffrén (83. Pickel), Andersen; Avdijaj.

Bemerkungen: Sion ohne Adão, Adryan, Cümart (alle verletzt) und Bamert (gesperrt), Grasshoppers ohne Pnishi, Sigurjonsson (beide verletzt) und Djuricin (gesperrt). 68. Mitrjuschkin verletzt out (linkes Knie).

Verwarnung: 62. Zesiger (Foul).