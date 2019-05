Sorgen in der Fussballprovinz

«Solche ‹Fans› werden wir in unserem Stadion nicht dulden.» So reagiert der Präsident des Sportclubs Kriens, Werner Baumgartner, auf das Verhalten der GC-Fans vom Sonntag in Luzern. Und der Präsident des FC Rapperswil-Jona, Rocco Delli Colli, mit seiner besten Mannschaft wie die Krienser in der zweithöchsten Fussballliga engagiert, sagt über die GC-Ultras: «Genau so muss man sich verhalten, will man einen Provinz-Club in den Ruin treiben.»