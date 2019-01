Alassane Pléa – wer sonst? – sorgte in Leverkusen für die Differenz zugunsten der Gäste aus Mönchengladbach, die in der Tabelle wieder bis auf drei Punkte zu Bayern München aufschlossen. Der Franzose entschied das Duell mit seinem 10. Saisontreffer kurz vor der Pause zugunsten der Mannschaft von Dieter Hecking, der in der Startaufstellung neben Yann Sommer und Nico Elvedi auch auf Michael Lang und Denis Zakaria setzte.