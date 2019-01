Es war am 9. März 1908, als einige Italiener und schweizerische Migranten in einem Restaurant nahe des Mailänder Doms den Entschluss fassten, den Calcio und auch ein Stück weit die Gesellschaft zu revolutionieren. Nach einigen Gläsern Rotwein, so die Legende, schrieben sie den Leitspruch «fratelli del mondo», Brüder der Welt, auf eine Serviette und gründeten den Verein Internazionale.