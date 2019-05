So verewigen sich Ribéry und Robben

Trainer Niko Kovac wechselt den Franzosen in der 61. Minute für Kingsley Coman ein. In der Allianz Arena gibt es Standing Ovations für Europas Fussballer des Jahres 2013, als würden die Zuschauer ahnen, was folgt. Denn elf Minuten später gelingt Ribéry das 4:1. Es ist nicht irgendein, sondern ein Traumtor des 36-Jährigen. Entsprechend emotional feiert er seinen insgesamt 86. Ligatreffer. Total 124 Tore hat der Linksaussen in 424 Partien im Bayern-Trikot erzielt.

Auf die Saison 2007/08 hin war der eigenwillige Profi mit der Narbe im Gesicht, die er sich als Zweijähriger bei einem Autounfall erlitten hatte, für 25 Millionen Euro von Marseille zu den Bayern gestossen. Er bekam damals die Rückennummer 7 des eben zurückgetretenen Mehmet Scholl. Und in all den Jahren hat er sich ins Herz der Fans geschossen. Die Kurve verehrte den einstigen Bauarbeiter von der nordfranzösischen Atlantikküste mehr als Philipp Lahm.

Ein Jahrzehnt endet im Höhenflug

Ähnlich laut wie bei Ribérys Einwechselung wird es im Stadion des Serienmeisters in der 67. Minute. Kovac bringt Robben für Serge Gnabry. Der Holländer benötigt ebenfalls nur elf Minuten, um seine Dernière mit einem Torerfolg zu krönen. Bayerns Nummer 10 zelebriert seinen 99. Bundesliga-Treffer. Die Fans sind ein weiteres Mal fasziniert. Robbens 5:1 stellt sich später als Schlusspunkt einer Gala heraus. Zehn Jahre lang hat der ehrgeizige Glatzkopf das Spiel der Münchner geprägt. Mit 144 erzielten Toren in 308 Spielen war er ebenso massgeblich an den Erfolgen der Bayern beteiligt wie Ribéry.

Video: Robbens 99. Bundesliga-Tor