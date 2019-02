Sarri, eigentlich Kepas Vorgesetzter, wollte seinen Keeper kurz vor dem Elfmeterschiessen wechseln. Aber Kepa wehrte sich so lange gegen den immer cholerischer agierenden Trainer, bis es kurz so aussah, als wolle Sarri das Stadion verlassen. Und manch einer fragte sich in dem Moment, ob der hoch erregte Italiener Chelsea gleich ganz den Rücken kehren werde.

Das Schauspiel in seiner ganzen Pracht. (Video: Sky/Twitter)

Hat Sarri nach diesem Vorfall auch nur noch einen Funken Autorität? Das war die Frage, die sich im Wembley stellte. Dann gaben die beiden Hauptpersonen ihre Erklärung für das ganze Theater ab. Und siehe da: Alles soll nur ein dummes Missverständnis gewesen sein. Die ganze Wut, die Gesten des Goalies zur Bank, das Toben des Trainers. Alles einfach dumm gelaufen.

«Es war zu keinem Zeitpunkt meine Absicht, den Anweisungen des Trainers nicht Folge zu leisten», schreibt Kepa nach dem verlorenen Penaltyschiessen auf Instagram. Der Trainer sei bloss fälschlicherweise davon ausgegangen, dass er verletzt sei: «Der Trainer dachte einfach, dass ich nicht weitermachen kann, und ich habe im Prinzip nur zu erklären versucht, dass es mir körperlich gut geht.»

Und Sarri? Der ging sogar so weit, selbst einen Fehler einzugestehen: «Der Goalie hat begriffen, dass ich ihn wegen eines physischen Problems auswechseln wollte. Aber er hatte kein körperliches Problem. Also hat er recht, denke ich.»