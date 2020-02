Sions Negativserie gegen YB geht weiter

Die Negativserie gegen die Young Boys, sie nimmt für den FC Sion auch an diesem Samstagabend kein Ende. Dabei waren sie alles andere als chancenlos, der Meister alles andere als unwiderstehlich.

Die Teams starteten engagiert - und das Heimteam ging sogleich mit der ersten gelungenen Aktion in Führung. Christian Fassnacht wurde auf dem linken Flügel angespielt, dieser sah in der Mitte den freistehenden Jean-Pierre Nsame, und der Kameruner liess sich nicht zweimal bitten. Er liegt mittlerweile bei 17 Saisontreffern und baut damit seine Führung in der Torschützenliste weiter aus.