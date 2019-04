Siegfriede & Roy

Und dann schoss Roy.

Ein Tor verändert manchmal ein Spiel und einen Club, eine Region und eine ganze kleine Fussballwelt. So war das am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr in Luzern, als Roy Gelmi den FC Thun in der 80. Minute in Torjägermanier mit einem überlegten Flachschuss in den Cupfinal führte. Gelmi sagt: «Viele Tore erziele ich ja nicht, das war sicher mein bisher wichtigstes.»