Showtime für YB

Die Young Boys machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Sie schreiben einfach putzmunter weiter an ihrer Erfolgsgeschichte. Und wenn man das Gefühl hat, nun sei nicht mehr viel an Emotionen aus dieser Saison weit entrückt von der Konkurrenz herauszuholen, fügen sie ein weiteres spektakuläres Kapitel an – und verschieben kurzerhand die Grenzen des Vorstellbaren. Am Sonntagnachmittag jedenfalls feiert YB beim 3:2 gegen St. Gallen eine Art Meisterparty im März.