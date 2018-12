Selbstbewusst, aber ohne Häme – und sogar mit Mitleid

Loris Benito hat sich bei den Young Boys längst als inoffizieller Mediensprecher des Teams etabliert. Er gibt stets ausführlich Auskunft, spricht eloquent und in sechs Sprachen, verliert selten die Übersicht. Am frühen Sonntagabend steht er im St.-Jakob-Park vor den Journalisten und analysiert den 3:1-Sieg von YB in Basel mit geschliffenen Wortbeiträgen. Er lässt sich trotz 19-Punkte-Abstand zum FCB nicht zu übertriebenen Aussagen provozieren und sagt, es sei wichtig, im Erfolg nie zu hoch zu fliegen – und in der Krise nicht alles negativ zu sehen. Benito lobt also die «Präsenz» und «Dominanz» der Young Boys und freut sich über «Moral» und «Charakter» des Meisters. Aber einmal sagt er auch, er wisse ganz genau, wie sich die Basler in dieser Saison fühlten. «Ich war lange genug bei Teams, denen es nicht wie gewünscht lief.» Zum Beispiel bei YB bis vor rund eineinhalb Jahren.