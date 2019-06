Seferovic zeigt ein ganz neues Gesicht

Es ist eine Szene aus einem Match, der für Benfica Lissabon eine Pflichtaufgabe ist. Feirense ist der Gegner, einem Verteidiger missrät kurz nach der Pause ein Befreiungsversuch. Der Ball landet in den Füssen von Haris Seferovic, der sofort realisiert, dass Fereinses Goalie zu weit vor seinem Tor steht. Dann setzt er zu einer Aktion an, die so viel über das Selbstverständnis des Schweizers sagt: herrliche Direktabnahme zum 3:1. Benfica siegt 4:1.