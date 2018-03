Sechs verschiedene Welten

Fast vier Monate pausierten die Fussballer der 2. Liga interregional. Heute geht es endlich wieder los. Insgesamt 84 Teams sind in dieser Liga schweizweit vertreten, darunter sechs Equipen aus dem Kanton Bern, die allesamt in der Gruppe 3 spielen.

Biel: Aufstieg als Ziel

Nach dem Aufstieg in der letzten Saison peilt Biel die zweite Promotion in Serie an. Nach einer starken Vorrunde mit nur einer Niederlage in 13 Spielen (10 Siege, 2 Remis), beträgt der Abstand des Tabellenführers aus dem Seeland auf den Zweiten Tavannes 6 Punkte. Das Team verfügt über Qualitäten, fast alle Akteure spielten schon in höheren Ligen.

«Wir haben nur ein Ziel: den Aufstieg in die 1. Liga», sagte Präsident Dietmar Faes in einem Interview mit dem Radiosender Canal 3. Sollte bei den spielerisch meist überlegenen Bielern trotzdem der Schlendrian einkehren, wird Coach Kurt Baumann dafür sorgen, seine Spieler wieder in die Spur zu bringen. Alles andere als der Aufstieg der Bieler käme einer Überraschung gleich.

Konolfingen: Überraschend gut

Es gab Leute, die befürchteten, Konolfingen würde nach dem Abgang des langjährigen Trainers Remo Neuhaus (7 Jahre) eine schwierige Saison inklusive Abstiegskampf bevorstehen. Das Gegenteil ist eingetreten, die Emmentaler gehören zu den positiven Überraschungen.

Vorab der Start glückte fast perfekt, erst gegen Ende der Vorrunde gingen einige Punkte flöten. Und trotzdem ist der FCK auf Rang 3 klassiert, wobei der Vorsprung auf die Abstiegszone schon 14 Punkte beträgt. Der neue Coach Hanspeter Kilchenmann führt die Arbeit seines Vorgängers perfekt weiter.

Lerchenfeld: Konstant gut

Lerchenfeld hält sich seit Jahren in der 2. Liga inter. Die Erfolgsrezepte der Thuner sind simpel. Sie lauten: Konstanz auf allen Ebenen und eine gute Pflege der Talente. Der langjährige Coach Bruno Feller versteht es immer wieder, eine kompetitive Equipe zu formen, die den Anforderungen in dieser Liga gewachsen ist.

Auch in dieser Spielzeit hat sich der FCL trotz Startschwierigkeiten im Mittelfeld etabliert (derzeit Rang 7 von 14 Teams). Erneut ist es gelungen, junge Spieler, die den Weg zum FCL oft aus der Jugendabteilung des FC Thun finden, zu integrieren. Dieser Weg ist erfolgreich und wird auch in diesem Frühling auf dem Sportplatz Waldeck weitergeführt.

Prishtina: Unberechenbar

Es gibt Tage, da kann der FC Prishtina seine Gegner an die Wand spielen, und es gibt Tage, da geht gar nichts. Das Migrantenteam ist eine kleine Wundertüte und für die Kontrahenten oft nur schwer auszurechnen.

In dieser Saison tat sich der FCP aber ziemlich schwer, vorab mit dem Toreschiessen haperte es. Nur 7 Tore in 13 Spielen führten dazu, dass die Kosovo-Albaner nur einen Punkt vor der Abstiegszone stehen und in der Rückrunde den einen oder anderen Tag brauchen werden, an dem sie den Gegner an die Wand spielen.

Muri-Gümligen: Hoffen

Die Vorstädter liegen auf Rang 13, der Rückstand auf Rang 11 und den FC Prishtina beträgt aber nur einen Punkt. Und deshalb hofft man beim Aufsteiger, dessen Verantwortliche von Anfang an wussten, dass es eine schwierige Saison gibt, auf den Klassenerhalt.

Mit einem Trainingslager auf Malta und drei Einheiten pro Woche seit Januar bereitete sich die Equipe von Coach Riccardo Pileggi gewissenhaft auf die Rückrunde vor. Im Sturm ist das Team gut bestückt, mit Likaj Xhemajl und Besnik Sahili kamen im Winter von Konkurrent Prishtina zwei Spieler, die das Mittelfeld stabilisieren sollen.

Bern: Keine Ruhe im Verein

Der FC Bern kommt nicht zur Ruhe. Nachdem im letzten Sommer diverse Ämter im Vorstand neu besetzt worden waren, sind im Winter erneut Vakanzen aufgetreten. Präsident René Rüegsegger gab sein Amt wegen «unüberwindbarer Differenzen in den ­Bereichen Management, Personalstruktur, Strategie und Finanzen» ab, auch Michel Jungo, Verantwortlicher Aktive, suchte das Weite. «Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck an Nachfolgeregelungen», heisst es auf der Website des Clubs.

Sportlich präsentiert sich die Lage des unerfahrenen Teams hoffnungslos. Der FCB ist mit 3 Punkten abgeschlagen Letzter, die Qualität der Spieler reicht kaum aus, um das Ruder rumzureissen. Auch auf dem Trainerposten kam es zu einem Wechsel. Manuel Bregy, ehemals Assistent der YB-Frauen, hat im Winter das Erbe von Antar Laidani angetreten. (Berner Zeitung)