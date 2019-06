Schwizer per Leihe nach Vaduz

Anfangs 2018 wechselte Dominik Schwizer vom FC Rapperswil-Jona ins Berner Oberland zum FC Thun. Nun zieht es den 22-Jährigen wieder zurück in die Challenge League, zumindest leihweise für ein Jahr. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, schliesst sich Schwizer dem FC Vaduz an. Beim FC Thun absolvierte er in der vergangenen Saison 16 Spiele.