Michi Frei schiesst das frechste Tor – in 89. Minute

Sie versuchen es noch mal. Zweitligist 1. FC Nürnberg liegt im DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern (3. Liga) 1:2 im Rückstand, rennt verzweifelt an. Kurz vor Schluss fliegt eine Flanke in den Strafraum des Unterklassigen. Torhüter Lennart Grill packt sicher zu und lässt sich danach natürlich schön Zeit. Michael Frey, Stürmer bei Nürnberg, dreht erst resigniert ab, bleibt dann hinter dem Goalie stehen. Er scheint einen Plan zu haben. Grill bekommt das nicht mit – genau so, wie es sich der frühere YB-, Luzern- und FCZ-Stürmer vorstellt.