Schneider: «Es gibt keinen kürzeren Weg zu einem Titel»

Ist die Länderspielpause die Zeit, in der man endlich mal wieder gründlich trainieren kann?

Marc Schneider: Wir haben bestimmt gut und oft trainiert, konnten der Mannschaft aber vor allem auch mal zwei Tage frei geben, was sonst kaum möglich ist.

Hat man als Clubtrainer lieber weniger Nationalspieler als mehr?

(lacht) Es ist schon besser, wenn alle da sind, ja.

Thun musste zwei Kaderspieler entbehren: Marvin Spielmann (Schweiz U-21) und Dennis Salanovic (Liechtenstein).

Sala (Salanovic) war am Montag schon wieder zurück, beide haben nicht weite Reisen hinter sich, das ist sicher ein Vorteil. Die Termine liegen ja auch besser heute. Früher wurde vereinzelt noch bis Wochenmitte gespielt, das kommt kaum mehr vor.

Und beide haben ein Tor erzielt, kommen mit Selbstvertrauen wieder ins Team.

Das ist super! Ich habe auch von den Trainern, dem Umfeld positives Feedback erhalten.

Tauschen Sie sich immer mit den Nationaltrainern Ihrer Spieler aus?

U-21-Trainer Mauro Lustrinelli kommt im Nachgang meist auf uns zu, wir reden viel. Und ich kenne Leute aus dem liechtensteinischen Verband, da gab es auch Feedback.

Hat man mit Rapperswil-Jona vor dem Cupspiel bei Moutier bewusst einen unterklassigen Testspielgegner ausgewählt?

Nein, das war schon länger geplant. Bereits im Sommer haben wir in Thun gegeneinander gespielt. Aber es war ein guter Vergleich beim 1:1.

Moutier aus der 2. Liga inter­regional sieht in der zweiten Cuprunde schon wie ein ideales Los aus.

Klar ist das einfacher als Gegner aus den Profiligen. Aber die Fa­voritenrolle verlangt Konzentration und eine ebenso gute Vor­bereitung. Die Einstellung, das Bewusstsein muss stimmen.

Inwiefern?

Du kannst dort nicht aus dem Car steigen und merken: «Oh, das ist jetzt aber ein holpriger Rasen.» Damit musst du rechnen, das sind entscheidende Details, so wie der Gegner und seine Einstellung.

Trainieren Sie auf Naturrasen?

Nein.

Die Favoritenrolle ist Ihrem Team aus der Super League eher fremd.

Wir sind uns das weniger gewohnt, das ist so. In Situationen, in denen wir dominant und spielbestimmend auftreten sollen, können wir uns noch verbessern, das wissen wir. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass meine Mannschaft dieser Aufgabe am Sonntag nicht gewachsen ist. Und wenn du Moutier nicht schlägst, musst du nicht vom Cupfinal träumen.

Träumen Sie denn vom Cupfinal?

Das tun doch alle, die im Cup starten. Es gibt keinen kürzeren Weg zu einem Titel, jeder will ins Endspiel. Auch wir, klar. Dass es für die meisten nicht reichen wird, versteht sich von selbst.

Dann kommt Sion, kommen GC und YB. Ein Derby, in dem vielleicht die Champions League bei den Young Boys auch etwas mitspielt?

Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ich bin überzeugt, dass YB seinen Weg in der Meisterschaft so weiter­gehen wird wie bisher.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)