«Betrüger!», soll Constantin gesagt haben. Dafür kam er mit 500 Franken Busse davon.

Bieri ist 40, seit elf Jahren leitet er Spiele der Super League. Seit acht Jahren ist er Fifa-Schiedsrichter. In der Schweiz gibt es aktuell sehr wenige Aktive mit seiner Erfahrung, 413-mal stand er bislang auf diversen Stufen im Einsatz. In diesen Wochen erlebt er nicht seine glücklichste Phase.

Die Polemik des Fernsehens

Nicht nur der noch unbekannte Mail-Schreiber hat ihn zur Zielscheibe erkoren. Sions Herrscher Christian Constantin ging nach dem Spiel in Basel in aller Öffentlichkeit auf ihn los. Das welsche Fernsehen polemisierte gegen ihn. Der Präsident des FC Zürich, Ancillo Canepa, rief in Hörweite eines Journalisten gleich «Skandal», nur weil Bieri am vergangenen Sonntag in Thun einen Elfmeter nicht gab. Bieri selbst redet im Moment nicht öffentlich, Wermelinger aber weiss: «Die Vorfälle stimmen ihn nachdenklich.»

Die Reihe der angeblichen Fehler Bieris begann am 17. Februar in Basel, es war ein Sonntag, als Kevin Fickentscher in einem Zweikampf mit Kevin Bua zuerst den Ball traf und nachher auch noch den Basler Stürmer. Bieri gab Elfmeter, Luca Zuffi verwertete ihn, Sion verlor deshalb 0:1, und Constantin reagierte à la Constantin. «Tricheur!», soll er Bieri genannt haben, sogar mehr als einmal und vor Zeugen. «Betrüger!»

Bieri rapportierte das, die Disziplinarkommission handelte und büsste Constantin. Mit 500 Franken. Sechs Tage nach dem Spiel in Basel hatte Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino wegen einer Niederlage in Burnley dem Schiedsrichter vorgehalten: «Du weisst, wer du bist.» Pochettino muss deshalb für zwei Spiele auf die Tribüne sitzen und 10'000 Pfund Busse zahlen. Der Unterschied zwischen Super und Premier League ist auch dann gross, wenn es um den Schutz der Schiedsrichter geht.

Wermelinger sagte Bieri: «Alain, du kannst machen, was du willst. Du kannst nur verlieren.»

Eine Woche nach dem Eklat mit Constantin leitete Bieri das Spiel zwischen Lugano und YB. Wieder kam es zu einer heiklen Szene, Luganos Alexander Gerndt strauchelte im eigenen Strafraum, Bieri sah kein Foul des Berners Thorsten Schick. Zwei Sekunden später traf Jean-Pierre Nsame zum 1:0 für YB. Das war in der 94. Minute.

Es war eine der Sequenzen, die das welsche Fernsehen in seinem Beitrag über Bieri einspielte. Eigentlich war es mehr ein Schnipsel von knapp zwei Minuten, polemisch und unreflektiert, weil der Schiedsrichter keine Chance erhielt, sich zu erklären. RTS lamentierte auch über die zwei Elfmeter, die Bieri am 1. März für Aarau und gegen Servette gegeben hatte. Der Kommentator sagte über Bieri: «Er pfeift manchmal falsch und oft für die gleichen.»

Wermelinger kann darüber nur den Kopf schütteln. Er sitzt in Aarau in seinem Büro, das ihm als Finanzfachmann des Kantons Aargau zusteht. «Das Leben eines Schiedsrichters ist so, dass du auch Fehler machst», sagt er, «und wenn dir das passiert, musst du hinstehen und erklären: Okay, jetzt habe ich falsch entschieden.»

Dani Wermelinger: Der 48-jährige Aargauer leitete selbst Spiele in der Super League. Heute ist er Chef des Ressorts Spitzenschiedsrichter. Foto: Wikimedia

So ein Fall war jener mit dem Basler Goalie Jonas Omlin, als er Anfang März mit seiner Faust nicht den Ball traf, sondern den Kopf des Thuners Kevin Bigler. Schiedsrichter Lukas Fähndrich übersah dieses Vergehen. Hinterher fragte er sich ungläubig: Wie war das bloss möglich?