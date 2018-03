Scharmützel vor dem Match Luzern gegen Basel

Vor dem Super-League Spiel FC Luzern gegen FC Basel ist es am Sonntagnachmittag in Luzern zu Scharmützeln unter den Fans gekommen. Rund 40 FCB-Anhänger griffen Fans des Heimclubs an. Meldungen über Verletzte gab es keine.

Während und nach dem Spiel blieb es ruhig, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Die Fans des FC Basel trafen im Bahnhof Luzern mit einem Extrazug ein und gingen zu Fuss Richtung Stadion. Bei diesem Zug sonderten sich etwa 40 Personen ab und vermummten sich.

Polizei setzt Gummischrot und Wasserwerfer ein

Sie griffen Anhänger des FC Luzern an. Nach einer kurzer Auseinandersetzung rannten sie davon und schlossen sich wieder dem Hauptharst an.

Um die anderen Fans der Basler zurückzuhalten, setzte die Polizei Gummischrot und Wasserwerfer ein. Die Luzerner Fans verhielten sich ruhig, wie sie im Vorfeld versprochen hatten.

Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, hielt die Polizei die Anhänger des FC Basel nach dem Match im Stadion zurück. Beim Rückmarsch blieb es ruhig. Die Basler Fans verliessen Luzern mit einem Extrazug um 19.19 Uhr. Basel unterlag der Heimmannschaft mit 0:1. (fur/sda)