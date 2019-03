Schalke, in der Champions League gegen Manchester City im Ausscheiden begriffen, langt in der Bundesliga an einem vorläufigen Tiefpunkt an. Die Knappen unterliegen daheim Aufsteiger Düsseldorf 0:4.

In Abstiegsgefahr ist Schalke noch nicht, aber mit dem blamablen Abschneiden gegen den Aussenseiter handelte es sich die vierte Niederlage bei zwei Unentschieden in den letzten sechs Runden ein. Düsseldorfs belgischer Shooting Star Dodi Lukebakio erzielte die Führung nach 36 Minuten mit einem Handspenalty. Mitte der zweiten Halbzeit skorten die Gäste innerhalb von sieben Minuten zwei weitere Male.