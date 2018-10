Sanogos spätes Siegtor

Am Ende lautet das Motto des Spiels: Stürmen mit Seoane. 0:2 liegen die Young Boys nach einer Stunde gegen Sion zurück, es ist ein Abend, an dem für sie bis dahin alles schieflief, was schieflaufen kann.

YB-Trainer Gerardo Seoane wechselt also die vorerst geschonten Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani ein, und es dauert nur knapp fünf Minuten, bis Hoarau mit einem Kopfball trifft und sein Team für die Dominanz belohnt.

Doch auch nach 80 Minuten führt der Gast noch 2:1, nach 85 Minuten weiterhin, obwohl er wohl selber kaum begreift, wie das möglich ist. Kurz darauf schlägt Sulejmani einen Eckball von links, und es ist Roger Assalé, der mit dem Kopf den Ausgleich erzielt. Auch ein 2:2 ist für YB jedoch zu wenig, viel zu wenig nach dieser einseitigen Veranstaltung und gegen den kriselnden FC Sion.

Der Leader sucht vehement den Sieg. Und er findet den Sieg. Es ist die 90. Minute, als Sulejmani den 13. Corner für sein Team tritt, diesmal von der rechten Seite, Sékou Sanogo wuchtet den Ball, natürlich mit dem Kopf, ins Netz zum 10. Sieg seines Teams im 12. Saisonspiel.

Der FC Sion mit gleich neun defensiven Feldspielern

Erneut hinterliessen die Young Boys an diesem kalten Samstagabend aber defensiv keinen stabilen Eindruck. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde Spielzeit vertändelte Ulisses Garcia den Ball an Bastien Toma, und der begnadete Passgeber lancierte Torschütze Ermir Lenjani mit feinem Steilzuspiel.

Und noch keine 30 Minuten waren absolviert, als sich Nicolas Ngamaleu an der Mittellinie einen groben Fehlpass leistete. Lenjani rannte los, mangels Anspielstationen einfach immer weiter, vorbei am zögerlichen Djibril Sow, ehe sein abgelenkter Schuss via Fuss von Sandro Lauper und Kopf von Mohamed Camara sowie über die Hand von Marco Wölfli den Weg ins Tor fand.

Der FC Sion führte 2:0, obwohl er gar nicht nach Bern gereist war, um ein ausgeprägtes Interesse an Toren und Spektakel zu zeigen. Zumindest las sich die Aufstellung von Murat Yakin so. Der Coach hatte es geschafft, in einem 4-1-4-1-System neun Feldspieler aufzustellen, die Verteidiger oder defensiv orientierte Mittelfeldspieler sind.

«Unser Plan wäre beinahe aufgegangen», sagt Yakin. «Leider waren wir am Schluss nicht mehr konzentriert genug.» Er bezeichnet den Erfolg der Young Boys aber als «verdient», eine andere Einschätzung wäre auch ziemlich kreativ.

YB verzeichnete 13:3 Eckbälle und 28:7 Schüsse, es erzielte zwei Abseitstore, von denen das zweite durch Roger Assalé ein Grenzfall war, verpasste allerbeste Chancen, traf durch Jean-Pierre Nsame in der 80. Minute mit einem Kopfball die Latte. Zudem wurde Assalé gleich viermal im Sion-Strafraum zu Fall gebracht, zweimal hob er zu heftig ab, einmal hätte sich Sion nicht über einen Elfmeterpfiff beklagen können – und einmal, unmittelbar vor der Pause, vergab Nsame den Penalty kläglich, als er weit übers Tor schoss.

Sion wartet seit 1996 und 30 Ligaspielen auf einen Sieg in Bern

Dank des YB-Sieges findet eine spektakuläre Serie ihre Fortsetzung. Seit 1996 hat der FC Sion in 30 Anläufen in der Liga nicht mehr in Bern gewonnen (25 Niederlagen, 5 Remis, 24:70-Tore). Er verlor in dieser Zeit auch zweimal im Cup, gewann aber als Aussenseiter beide Cupfinals gegen YB im Stade de Suisse (2006, 2009).

Bei den Young Boys freute man sich am Samstag über die Comebackqualitäten. «Wir haben immer an den Sieg geglaubt», sagt Trainer Seoane. Und so lautet das Erfolg bringende Motto des Spiels eben nicht: Mauern mit Murat. (Berner Zeitung)