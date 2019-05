Sandro Lauper mit Kreuzbandriss

Die Befürchtung, dass sich YB-Spieler Sandro Lauper am Samstag beim 4:0-Heimsieg gegen Luzern eine schwere Verletzung am rechten Knie zugezogen hat, hat sich bewahrheitet: Wie die Young Boys am Montag mitteilen, hat sich der 22-Jährige einen Kreuzbandriss zugezogen, muss in den nächsten Tagen operiert werden und wird den Young Boys monatelang nicht zur Verfügung stehen.