Sanchez schiesst Arsenal spät zum Sieg

In der 92. Minute erkämpft sich Arsenal in Burnley dank dem Penalty von Alexis Sanchez einen glückhaften 1:0-Erfolg. Arsène Wengers Team etabliert sich in den Top 4 der Premier League.

Die Story wiederholte sich zu Gunsten der Londoner. Bereits beim letzten intensiven Treffen im Emirates-Stadion hatte der Chilene Sanchez das entscheidende Tor in der Nachspielzeit (98.) vom Elfmeterpunkt aus markiert. Eine Berührung von Burnleys Verteidiger James Tarkowski taxierte der Schiedsrichter als Schubser gegen Aaron Ramsey.

Die auswärts bislang diskreten Gunners mit Granit Xhaka in der defensiven Schaltzentrale gelangten spät zum maximalen Ertrag. Im Duell mit einem Gegner, der in 43 Jahren keine Premier-League-Spiel gegen Arsenal gewonnen hat, tat sich der Favorit vorwiegend schwer. Keeper Petr Cech hatte mehr prekäre Szenen zu entschärfen als sein Gegenüber.

Arsenals Rückstand auf Leader Manchester City beträgt weiterhin zwölf Punkte. Die Mannschaft von Pep Guardiola tat sich beim Aufsteiger Huddersfield (2:1) schwer, kehrte aber dank Toren von Sergio Agüero und Raheem Sterling einen 0:1-Pausenrückstand. Sterling traf in der 84. Minute zum 12. Sieg im 13. Spiel.

Resultate und Tabelle:

Burnley - Arsenal 0:1 (0:0) 21'722 Zuschauer. – Tor: 92. Sanchez (Foulpenalty) 0:1. – Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Huddersfield Town - Manchester City 1:2 (1:0) 24'169 Zuschauer. – Tore: 45. Otamendi (Eigentor) 1:0. 47. Agüero (Foulpenalty) 1:1. 84. Sterling 1:2.

Southampton - Everton 4:1. Burnley - Arsenal 0:1. West Ham United - Leicester City 1:1. Crystal Palace - Stoke City 2:1. Manchester United - Brighton & Hove Albion 1:0. Newcastle United - Watford 0:3. Swansea City - Bournemouth 0:0. Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 1:1. Liverpool - Chelsea 1:1.

Rangliste:

1. Manchester City 13/37 (42:8). 2. Manchester United 13/29 (28:6). 3. Chelsea 13/26 (24:11). 4. Arsenal 13/25 (23:16). 5. Tottenham Hotspur 13/24 (21:10). 6. Liverpool 13/23 (25:18). 7. Burnley 13/22 (12:10). 8. Watford 13/21 (22:21). 9. Brighton & Hove Albion 13/16 (13:14). 10. Southampton 13/16 (13:15). 11. Huddersfield Town 13/15 (9:19). 12. Leicester City 13/14 (17:19). 13. Bournemouth 13/14 (11:14). 14. Newcastle United 13/14 (11:17). 15. Stoke City 13/13 (16:26). 16. Everton 13/12 (13:28). 17. West Bromwich Albion 13/11 (10:19). 18. West Ham United 13/10 (12:26). 19. Swansea City 13/9 (7:15). 20. Crystal Palace 13/8 (8:25). (fur/si)