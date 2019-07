Saidy Janko: Weniger Lohn, mehr Beständigkeit

Doch beim Training am Nachmittag ist Janko dabei, sind die letzten Details mit Porto geklärt. Nach Tagen des Wartens darf er endlich tun, was er am liebsten macht: Fussball spielen. Die letzten Tage seien etwas mühsam gewesen, sagt Janko. «Umso schöner, hat es jetzt geklappt.»

Missverständnis in Porto

Janko und YB, es ist eine Verbindung, die sich seit letztem Sommer anbahnte. Damals fassten die Young Boys den Zürcher als Ersatz Kevin Mbabus ins Auge. Janko war kurz zuvor zum FC Porto gewechselt und hatte miterlebt, wie das Fussballbusiness auch sein kann: rücksichtslos und hart.

Portos Sportchef hatte den 23-Jährigen ohne Absprache mit dem Trainer geholt, nach zwei Wochen beim portugiesischen Grossclub teilte man ihm mit, genügend Aussenverteidiger im Kader zu haben.

«Ich führte das Dasein eines Nomaden. Nun ist es an der Zeit, sesshaft zu werden.»YB-Zugang Saidy Janko

Janko, für den der Wechsel nach Portugal ein Karrierehöhepunkt gewesen war, musste sich erneut umorientieren. Janko habe die Erfahrung gemacht, wie es sei, wenn man als Fussballer wie eine Ware betrachtet werde, sagt Christoph Spycher. Der YB-Sportchef stand in jener Zeit oft mit dem Schweizer in Kontakt, erlebte dessen Schicksal aus der Distanz mit.

Weil Mbabu schliesslich in Bern blieb, kam die Ausleihe nicht zustande. Janko zog es stattdessen zu Nottingham Forest in die zweite englische Liga. Es war sein siebter Club in sechs Jahren, eine Zeit, in der Janko stets aus dem Koffer lebte. «Ich führte das Dasein eines Nomaden», sagt Janko. «Nun ist es an der Zeit, sesshaft zu werden.»

Der Rat seines Freundes Sow

Seine Reise begann 2013 mit dem Wechsel aus der U-18 des FC Zürich in den Nachwuchs von Manchester United. Einmal spielte er für die Profimannschaft des Weltclubs, im vernachlässigbaren Ligacup. Es folgten eine Ausleihe nach Bolton, dann der Wechsel zu Celtic Glasgow, ein Leihengagement in Barnsley, der Transfer nach Frankreich zu Saint-Étienne, das Intermezzo in Porto und zuletzt eine Saison in Nottingham. Bereuen tut Janko nichts, im Gegenteil: Die Jahre auf Durchreise seien eine super Erfahrung gewesen, die ihn hätten reifen lassen.