Rooney versetzt US-Fussballfans in Ekstase

Es läuft schlecht bei Wayne Rooney und seinem neuen Club D.C. United. Das Team aus der US-Hauptstadt steht in der Major League Soccer auf dem letzten Tabellenplatz. Mit dem Engländer geht es immerhin etwas bergauf, zwei der vier Siege holte United in den ersten fünf Partien mit Rooney. Dann kommt das Heimspiel gegen Orlando City.

2:2 steht es, die Nachspielzeit läuft. Die Letzte, der sechs angezeigten Minuten. Eckball für United, vor heimischem Publikum soll der Sieg unbedingt her. Der Goalie kommt mit nach vorne. Doch der Ball wird geklärt, ein Gegner läuft auf das verwaiste Tor zu. Im Hintergrund rennen zwei Teamkollegen mit nach vorne – und Rooney. Der 32-Jährige grätscht den Ball ab, übernimmt, läuft nach vorne, flankt vors Tor: Und Luciano Acosta entscheidet per Kopf mit seinem dritten Treffer die Partie. Zwar bleibt D.C. auch nach diesem Sieg am Tabellenende der Eastern Conference, dennoch ist es eine Szene, die das Fussballherz höher schlagen lässt. Aber überzeugen Sie sich im Video oben selbst. (fas)