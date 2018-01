Ronaldos blutiger Zwischenfall mit Schär

Es lief die 84. Spielminute im Bernabéu. Cristiano Ronaldo, bereits für das 5:1 verantwortlich, beförderte den Ball nach einer Flanke von Lucas Vásquez mittels Kopf zum 6:1 ins Tor. Zuvor hatte er sich Schär mit einer Körpertäuschung vom Hals geschafft. In der Hoffnung, doch noch an den Ball zu kommen, streckte der Schweizer den Fuss Richtung Ball. Er traf Ronaldo, unabsichtlich. Schär erkundigte und entschuldigte sich umgehend bei CR7.

Nachdem er erst auf dem Rasen gepflegt worden war, wurde der Portugiese von einem Mediziner Real Madrids vom Platz begleitet. Um sich selbst ein Bild vom Cut neben dem linken Auge zu machen, verlangte der blutüberströmte Ronaldo nach dem Smartphone seines Begleiters. Doch die Selfie-Funktion brachte nichts Gutes zutage. Kurz: Der Anblick missfiel dem Weltfussballer gründlich. Ronaldo tupfte die blutende Wunde mit einem Tuch ab und schüttelte verärgert den Kopf. Für ihn war das Spiel gelaufen.

Seine Teamkollegen setzten noch ein Tor drauf. Am Ende verloren die Galicier in Madrid 1:7. Dabei hatte der Aussenseiter nach einer halben Stunde noch 1:0 geführt. Innenverteidiger Nacho sowie die Stürmer Gareth Bale und Ronaldo schossen je zwei Tore zum höchsten Saisonsieg für Real, das in den letzten drei Meisterschaftsspielen nur einen Punkt gewonnen hatte.

Rencontre mit Ramos

Bei seiner Premiere für Deportivo La Corunña im August 2017 hatte er Captain Sergio Ramos erzürnt. La Coruña unterlag den Königlichen zu Hause 0:3, das omnipräsente Thema war aber Ramos' Griff in Schärs Gesicht. Der Spanier wurde für diese Tätlichkeit lediglich verwarnt. Auch Schär sah gelb. Der Ostschweizer gab danach zu Protokoll, den Verteidiger-Star «zuerst ein wenig provoziert» zu haben.

