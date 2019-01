Um die Übersicht zu bewahren bei der Fülle der personellen Wechsel im Mittelfeld von Liverpool, veröffentlichte die «Times» kürzlich eine Aufstellung mit den jeweiligen Besetzungen der Startformation. In 20 Ligaspielen hat der ungeschlagene Leader der Premier League mit elf unterschiedlichen Kombinationen in der Zentrale agiert. Die jeweiligen Pärchen bestanden aus den etablierten Jordan Henderson, James Milner und Georginio Wijnaldum sowie den im Sommer geholten Naby Keita (Leipzig), Fabinho (Monaco) und Xherdan Shaqiri (Stoke). Dabei hat sich Shaqiri im Verlauf der Saison zur flexibel einsetzbaren Offensivkraft entwickelt. Zuletzt wechselte der Schweizer Nationalspieler in den Partien die Positionen.