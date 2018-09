Risiken und Nebenwirkungen

Wer es nicht besser weiss, lässt sich vielleicht verblüffen. Von der Lockerheit, welche FCB-Trainer Marcel Koller am Freitagmittag ausstrahlt, vom zumindest vordergründig entspannten Umgang mit der europäischen Absenz beim grössten Schweizer Club. Und von der Champions-League-Hymne, welche nach dem Medientermin aus unerfindlichen Gründen durch den leeren St. Jakob-Park schallt.

Der Ton schafft ein skurriles Bild, weil die Königsklasse für den FC Basel gerade sehr weit weg ist. Der entthronte Meister steht unter Druck wie schon lange nicht mehr in den letzten Jahren. Auf 9 Punkte ist der Rückstand auf die Young Boys angewachsen, durch Niederlagen wie zum Auftakt gegen St. Gallen (1:2), durch Punktverluste wie zuletzt gegen den FC Thun (1:1).

Koller kommt noch immer an

Und nun also: ein bisschen Ruhe, ein wenig Lockerheit. Zum ersten Mal seit 15 Jahren oder einer kleinen Ewigkeit im Fussball haben die Basler in diesem Jahr den Europacup verpasst. Die unfreiwillige Absenz wiegt schwer, hinterlässt nebst der finanziellen bestimmt auch eine emotionale Lücke. Aber sie hat für den Moment eine möglicherweise angenehme Nebenwirkung: nämlich, dass der FCB vor und nach dem problemlosen Cupauftritt bei Echallens (7:2) zum ersten Mal seit langem in Ruhe arbeiten durfte.

«Wir konnten endlich ausführlicher vermitteln, was wir von den Spielern verlangen», erklärt Trainer Koller. Auch in der Länderspielpause hätten zu viele Spieler gefehlt, es gab kaum einmal zwei, drei Trainingstage nacheinander, «und wir sind ja erst seit Anfang August da». Der 57-jährige Zürcher betont das wiederholt, er scheint auch in seiner achten Woche als FCB-Coach noch ein klein wenig im Ankommen begriffen.

Aber er weiss, was es geschlagen hat. «Wir schauen momentan zu YB auf, wir werden dazu gezwungen.» Und vor dem Direktvergleich am Sonntag in Bern sagt er: «YB ist klarer Fa­vorit.»

Dass Koller in dieser Situation die Lockerheit nicht verliert, macht ihn greifbarer, macht ihn zugänglicher. Gut gelaunt beantwortet er am Freitag auch sich wiederholende Fragen, erklärt augenzwinkernd, was eine weitere Niederlage bedeuten würde («12 Punkte Rückstand») und gibt ein kurzes Statement zum Kunstrasen ab («ich bin ein Naturbursche»).

Sechs Verletzte, keine Sorgen

In der Krise kam beim FCB zuletzt auch noch Pech hinzu. Nebst dem gesperrten Taulant Xhaka fehlen am Sonntag gleich sechs Spieler verletzt: darunter Innenverteidiger Marek Suchy und sein extra verpflichteter Ersatz Carlos Zambrano, Stammgoalie Jonas Omlin, Leader Valentin Stocker, Aufsteiger Samuele Campo. «Das ist ärgerlich. Aber Sorgen habe ich deswegen keine. Wir müssen flexibel sein, das gehört zum Trainerjob dazu.»

Eine von Kollers flexiblen taktischen Massnahmen ist indes nicht aus personeller Not heraus entstanden: Ricky van Wolfswinkel spielt seit der Ankunft des früheren GC-Trainers auf der rechten Aussenbahn. Der Holländer, im Sommer 2017 als Mittelstürmer und für immerhin 3,5 Millionen Euro von Vitesse Arnheim geholt, findet in dieser Rolle nur in Ansätzen zu alter Stärke zurück.

In der Qualifikation zur Europa League gelangen ihm drei Tore, heute ein Muster ohne Wert. In der Liga tut er sich mit Skoren schwer, überzeugt seinen Trainer aber mit «seiner Einstellung, mit defensiver Bereitschaft und gleichzeitig mit Zug zum Zentrum». Van Wolfswinkel ist nicht der Einzige, welcher beim FCB in dieser Saison auf ungewohnter Position eingesetzt wurde.

Alleine in der Innenverteidigung spielten seit Juli über vier verschiedene Paare, auch Mittelfeldmann Fabian Frei musste schon in der Abwehrzentrale aushelfen. Die Verletzungsmisere – sogar Sportchef Marco Streller zog sich bei einem Spiel mit dem FC Aesch einen Kreuzbandriss zu – ist die eine Erklärung dafür. Die Uneinigkeit in der konzeptuellen Ausrichtung, der Unterschied zwischen dem nachwuchstreuen Raphael Wicky und dem routineaffineren Koller ist eine andere.

«Ich bin ein Naturbursche.»



Marcel Koller zum Kunstrasen

Und der Gegner? Wie oft ging der Blick dieser Tage nach Bern? «Ich habe mir das Spiel von YB gegen Manchester natürlich angesehen», sagt Koller, «aber ich habe jetzt nicht jeden von uns einzeln gefragt, ob er auch geschaut habe.» Koller registriert den Lauf beim Meister, den er trotz der Niederlage gegen die United als ungebrochen erachtet. Und er findet, dass die Dreifachbelastung Cup, Meisterschaft und Champions League aktuell noch keine Folgen zeitige.

Bei einer Niederlage am Sonntag läge Basel weit zurück, von einer Niederlage am Sonntag spricht Koller aber nicht. «Ist sowieso nicht mein Ding», sagt er und schmunzelt. Die Lockerheit sitzt. Koller kennt die Risiken der Krise – und schätzt seit neuestem auch ihre Nebenwirkungen.

(Berner Zeitung)