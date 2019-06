Reyes' Reifen platzte bei 237 km/h

Zwei Tage nach dem tödlichen Autounfall des früheren spanischen Nationalspielers José Antonio Reyes ist die Unfallursache offenbar geklärt. Der ehemalige Real-Madrid- und Arsenal-Spieler sei in seinem Luxuswagen mit 237 Stundenkilometern auf einer Autobahn in der Nähe seiner Heimatstadt Utrera nahe Sevilla unterwegs gewesen, als ein Reifen platzte, berichtete die Zeitung «Mundo Deportivo» am Montag unter Berufung auf Polizeiangaben. Das Auto sei von der Strasse abgekommen und kurz darauf in Flammen aufgegangen, hiess es. Reyes wurde 35 Jahre alt.