Revanche für die Cupniederlage?

In dieser traumhaften Saison haben die Young Boys bekanntlich nur zwei Pflichtspiele gegen Schweizer Teams verloren – beide gegen den FCL. In der Vorrunde 2:3 zu Hause, vor fünf Wochen gleich 0:4 im Cupviertelfinal in Luzern. YB-Trainer Gerardo Seoane erwartet erneut ein von viel Kampf geprägtes Spiel. «Aber man muss die Niederlagen einzeln betrachten. Im Heimspiel vergaben wir viele Chancen und kassierten in der Schlussphase noch zwei Tore. Im Cup war Luzern besser.»

Forte als YB-Meistermacher?

Den FC Luzern als YB-Angstgegner zu bezeichnen, wäre übertrieben. Im Herbst siegte der Leader in einer gleichfalls torreichen Begegnung in der Swisspor-Arena 3:2. Und sowieso: Mit dem FCL werden die Young Boys für immer jenen legendären 28. April 2018 verbinden, als sie in einer turbulenten Partie 2:1 siegten – und den ersten Meistertitel nach 32 Jahren Warten feierten.

Zeitzeugen wissen noch über viele Details des magischen Abends im Stade de Suisse mit Platzsturm der Anhänger Bescheid. Gerardo Seoane war damals als FCL-Trainer dabei. «Natürlich habe ich die sensationelle Stimmung mitbekommen», sagt er. «Aber wir waren nach dem späten Gegentor mit uns beschäftigt und gingen nach Spielschluss ­relativ zügig in die Kabine.»

Es gibt immer noch einige Rechnungen, wann und wie YB in den nächsten Tagen die Meisterschaft sicherstellt. Mit Siegen am Mittwoch in Luzern und am Sonntag beim FC Zürich zum Beispiel. Aber theoretisch können sich die Young Boys am Mittwoch sogar eine Niederlage leisten und am Sonntagabend feiern. Bei einem Sieg in Zürich, falls Basel am Samstag gegen GC nicht gewinnt. Unmöglich ist in dieser verrückten Super League wenig. Und es hätte Charme, würde der frühere YB-Trainer Uli Forte bei seinem Debüt mit dem schwer kriselnden Rekordmeister GC in drei Tagen in Basel die Young Boys sogar zum Champion krönen.

Zu viel rechnen mögen die Berner immer noch nicht. Seoane sagt: «Es gibt keinen Meisterplan. Zuerst kommt Luzern, dann schauen wir weiter.» Sportchef Christoph Spycher möchte auch erst mal die Begegnung am Mittwoch abwarten («das wird schwierig genug»). YB duelliert sich übrigens mit den kontinentalen Giganten Juventus und ­Paris bezüglich Zeitpunkt der Meisterfeier. Juventus könnte am Samstagnachmittag mit einem Sieg bei Spal Ferrara den Titel holen, Paris nach dem unfassbaren Fehlschuss von Eric Maxim Choupo-Moting am letzten Wochenende gegen Strassburg (2:2) am Sonntagabend mit einem ­Remis beim Zweiten Lille. Es geht in dieser Angelegenheit also um ein paar Stunden.