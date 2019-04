Rekordjagd im Frühling, Umbruch im Sommer

Wie ist die Stimmung in Bern?

Durch die Dominanz der Young Boys hat sich eine gewisse Selbstverständlichkeit eingeschlichen. YB bewegt weiter stark, das Heimspiel letzten Sonntag gegen St. Gallen (3:2) war ausverkauft, auch heute werden rund 30'000 Zuschauer zum Derby gegen Thun erwartet. Aber es ist anders als vor einem Jahr, als schier die ganze Stadt dem Titel entgegenfieberte. So etwas wird erst wieder nach 32 titellosen YB-Jahren möglich sein.

Welche Rekorde jagt YB?

Einige. Basel holte in seiner überragenden Saison 2016/17, nach der Coach Urs Fischer trotz Double gehen musste, 86 Punkte und schoss 92 Tore (YB steht nach 26 Spielen bei 69 Punkten und 70:25 Toren). Es wurde früh wie nie, am 30. Spieltag, Meister. YB ist auf Kurs, zumal die Basler gegen Saisonende stark nachliessen. Der FCB hat auch das beste Torverhältnis der Super-League-Geschichte (plus 54 in der Saison 2003/04) sowie den grössten Vorsprung (20 Punkte auf Luzern 2011/12).

Warum spielt YB 2019 nicht mehr so überzeugend?

Mehrmals siegte YB zuletzt dank Toren in den letzten Minuten. Möglicherweise fehlt es an der allerletzten Spannung angesichts des 18-Punkte-Polsters auf die Konkurrenz. Das war beim 0:4 im Cupviertelfinal in Luzern zu sehen, als es nicht gelang, den Kampf anzunehmen. Die Probleme hängen auch mit Verletzungen zusammen, so fielen die Leistungsträger Hoarau, Kevin Mbabu, Sandro Lauper und Mohamed Camara wochenlang aus. Zudem fehlen die Wucht von Sékou Sanogo, der im Winter nach Saudiarabien wechselte, sowie die Finesse des verletzten Miralem Sulejmani, dem Spezialisten für Standardsituationen. 2019 hat YB im Schnitt 1,6 Tore pro Spiel erzielt, in der Vorrunde waren es doppelt so viele gewesen. «Es spricht für unsere Mentalität, gewinnen wir trotzdem meistens», sagt Loris Benito.

Wer geht im Sommer?

Zuletzt waren vier YB-Spieler im Nationalteam dabei, und sie alle haben den Wunsch geäussert, ins Ausland zu wechseln. Mbabu und Djibril Sow dürften zusammen mehr als 20 Millionen Franken einbringen, wobei Mbabus Marktwert gesunken ist, weil sein Kontrakt 2020 ausläuft. Gar vertragslos ist Ende Saison Benito. Das Trio war einst in grossen Ligen gescheitert und lancierte die Karriere in Bern neu. Christian Fassnacht schliesslich wäre schon vor dieser Saison fast in Deutschland gelandet. «Es wird im Sommer einen grösseren Umbruch geben», sagt Sportchef Christoph Spycher, «aber es gehört zu unserem Geschäftsmodell, dass wir durch Ablösesummen Einnahmen generieren.» Andere Akteure wie Lauper und Roger Assalé dürften noch bleiben. Ersatzgoalie und Clubikone Marco Wölfli verlängerte am Freitag um ein weiteres Jahr, für Captain Steve von Bergen gibt es drei Möglichkeiten: YB, Xamax, Rücktritt. Trainer Gerardo Seoane wiederum ist erfolgreich, ehrgeizig, sechssprachig, er möchte irgendwann in eine Top liga wechseln. Aktuell gilt er bei Gladbach als Kandidat, Favorit ist aber Salzburgs Marco Rose.