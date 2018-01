Ref bedauert Penaltypfiff gegen Nordiren

Für die Supporter der nordirischen Fussball-Nationalmannschaft ist das späte Geständnis aus Rumänien ein schwacher Trost. Referee Ovidiu Hategan gab gegenüber rumänischen Medien zu, dass er im Barrage-Hinspiel in Belfast zu unrecht einen Handspenalty gegen Gastgeber Nordirland gepfiffen hat. Corry Evans hatte einen Abschlussversuch von Xherdan Shaqiri mit der rechten Schulter abgeblockt. «Es war ein trauriger und unangenehmer Moment für mich, weil ich diesen Fehler gemacht habe», gestand der Schiedsrichter, wie bbc.com schreibt.

"It was a sad and unpleasant moment for me."



The referee who awarded a controversial penalty against Northern Ireland in their World Cup play-off says he made a mistake.



