Für die Differenz zugunsten der Gäste sorgten im Wanda Metropolitano Sergio Ramos mit einem verwandelten Foulpenalty zum 2:1 in der 43. Minute und der eingewechselte Gareth Bale mit dem 3:1 in der 74. Minute. Eine Aufholjagd Atléticos wurde unter anderem durch den Platzverweis gegen Mittelfeldmann Thomas Partey in der 80. Minute unterbunden. Reals frühen Führungstreffer durch Casemiro nach einem Corner hatte Antoine Griezmann in der Anfangsphase der ruppigen Partie noch ausgleichen können.

Real liegt damit neu einen Punkt vor Atlético und vorerst deren fünf hinter dem FC Barcelona, der am Sonntag auswärts bei Athletic Bilbao antritt. Die Königlichen haben nun ihre jüngsten fünf Liga-Partien gewonnen und zudem am Mittwoch im Hinspiel des Cup-Halbfinals bei Barça ein 1:1 geholt. Am Mittwoch treten sie in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel auswärts bei Ajax Amsterdam an.

Resultate. Samstag: Getafe - Celta Vigo 3:1. Atlético Madrid - Real Madrid 1:3.

Rangliste: 1. FC Barcelona 22/50. 2. Real Madrid 23/45. 3. Atlético Madrid 23/44. 4. FC Sevilla 22/36. 5. Getafe 23/35. 6. Betis Sevilla 22/32. 7. Alaves 22/32. 8. Valencia 22/30. 9. San Sebastian 22/30. 10. Eibar 22/29. 11. Levante 22/27. 12. Athletic Bilbao 22/26. 13. Leganes 22/26. 14. Valladolid 23/26. 15. Espanyol Barcelona 22/25. 16. Girona 22/24. 17. Celta Vigo 23/24. 18. Rayo Vallecano 22/23. 19. Villarreal 23/20. 20. Huesca 22/15.