In Valladolid siegen die «Königlichen» nach einem 0:1-Rückstand 4:1. Nach den beiden Niederlagen in den «Clasicos» gegen den FC Barcelona und dem blamablen Ausscheiden am Dienstag in der Champions League gegen Ajax Amsterdam tat sich Real Madrid auch gegen den Tabellen-16. in der Startphase schwer. Nach einer halben Stunde gerieten die Gäste in Rückstand, nachdem Valladolid in der 12. Minute mit einem verschossenen Penalty die Führung noch verpasst hatte.