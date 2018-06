Rashford zeigt der Schweiz, wie man Navas bezwingt

Welchen Plan sich die Engländer auch für das Spiel gegen Costa Rica auch zurechtgelegt hatten, er schien in den Startminuten voll aufzugehen. Bereits nach 13 Minuten lagen die «Three Lions» gegen die kämpferischen Mittelamerikaner in Front. Stürmer Marcus Rashford erzielte mit einem Traumtor aus 20 Metern die frühe Führung.

Doch die Zuschauer in Leeds, die sich nach dem guten Start auf ein Schaulaufen des Heimteams eingestellt hatten, sahen sich getäuscht. Bis zur 76. Minute mussten sich die Engländer gedulden, um einen zweiten Treffer ihres Teams zu bejubeln. Dann erlöste sie Arsenal-Stürmer Danny Welbeck. Davor hatten die Engländer einige vielversprechende Möglichkeiten ausgelassen.

Überragender Navas im Tor

Costa Rica bewies gegen England einmal mehr, dass das Team auch für vermeintlich grössere Mannschaften ein durchaus unangenehmer Gegner ist. 2014 an der Weltmeisterschaft in Brasilien mit Siegen gegen Uruguay, Italien und Griechenland verblüfft und den Viertelfinal-Einzug bewerkstelligt, zeigten die «Los Ticos» in Leeds die Tugenden, die sie bereits vor vier Jahren mitunter ausgezeichnet hatten: Kampf und Zusammenhalt sowie ein überragender Goalie Keylor Navas bilden die Säulen des Teams.

Damit dürfte das eingespielte und leidenschaftliche Kollektiv auch für die Schweizer Nationalmannschaft zum Abschluss der WM-Gruppenphase (am 27. Juni) zum echten Prüfstein werden.

Portugiesen siegen souverän

Portugal, das in Gruppe B Spanien im Duell um den Gruppensieg fordern wird, glückte die WM-Hauptprobe gegen Algerien, das sich nicht für die WM-Endrunde qualifizierte. Die Portugiesen feierten in Lissabon einen nie gefährdeten 3:0-Sieg. Die Entscheidung um den Sieg in Gruppe B könnte indes bereits früh fallen, treffen die beiden grossen Favoriten Portugal und Spanien im ersten Gruppenspiel aufeinander.

Spieltelegramme:

England - Costa Rica 2:0 (1:0)

Tore: 13. Rashford 1:0. 76. Welbeck 2:0. - England: Butland (65. Pope); Jones, Stones (65. Cahill), Maguire; Henderson (64. Alli); Alexander-Arnold (64. Trippier), Loftus-Cheek (79. Lingard), Delph, Rose; Vardy (60. Welbeck), Rashford. - Costa Rica: Navas; Watson, Gonzalez, Calvo; Gamboa (72. Smith), Oviedo (60. Matarrita), Guzman (69. Tejeda), Borges; Venegas, Campbell (60. Bolanos); Urena.

Portugal - Algerien 3:0 (2:0)

Tore: 17. Guedes 1:0. 37. Bruno Fernandes 2:0. 55. Guedes 3:0. - Portugal: Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves (57. Fonte), Guerreiro (57. Mario Rui); Bernardo Silva (64. Adrien Silva), Moutinho (75. João Mario), Carvalho (64. Quaresma), Bruno Fernandes; Guedes, Ronaldo (74. André Silva).

Weiteres Länderspiel-Resultat:

Südkorea (WM-Teilnehmer) - Bolivien 0:0 (ddu/sda)