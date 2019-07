Rapinoe sorgt an Gala für Diskussionen

An einer jährlichen Preisverleihung des TV-Senders ABC, wo die Fussballerinnen zum Team des Jahres gekürt wurden, wollte ein Junge seinen kleinen Fussball von der Weltmeisterin unterschreiben lassen. Sie kam dem Wunsch nach, würdigte den Buben allerdings keines Blickes. Deshalb twitterte der englische, konservative Newsmoderator Piers Morgan – bereits während der WM ein lautstarker Rapinoe-Kritiker – kurz darauf: «Wow. Sie schaut ihn nicht einmal an ... Was für ein arrogantes Stück.» Innert kürzester Zeit brach in den sozialen Medien ein Shitstorm aus, Morgans Beitrag wurde bisher rund 144'000-mal gelikt.

Wow. Doesn’t even look at him.. such an arrogant piece of work. https://t.co/BEJjGqIIhj — Piers Morgan (@piersmorgan) July 13, 2019

Anti-Demokraten-Seiten stellen aufgrund der Aktion infrage, ob «so eine» wirklich zum Vorbild tauge. Ihre Fans hingegen argumentieren, dass sie am Anfang lächle und danach offenbar abgelenkt worden sei – und ohnehin Sekunden vor Start der Gala den Ball widerstandslos unterschrieben habe. Rapinoe selber, sonst auf Social Media sehr aktiv, hat sich noch nicht dazu geäussert.