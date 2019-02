Nachdem an Dienstag beide Duelle zwischen Erst- und Zweitligisten an den Unterklassigen gegangen waren, setzte sich am Mittwoch bei Augsburg gegen Holstein Kiel der Favorit durch. Die Augsburger mit Gregor Kobel im Tor gewannen dank einem Treffer in der 85. Minute 1:0.

Telegramme:

Holstein Kiel - Augsburg 0:1 (0:0).

11'198 Zuschauer. – Tor: 85. Gregoritsch 0:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.



RB Leipzig - Wolfsburg 1:0 (1:0).

21'135 Zuschauer. – Tor:9. Cunha 1:0.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).