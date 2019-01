Er ist der bisher grösste Transfer in diesem Winter. Er ist der drittteuerste Verkauf der Dortmunder. Und er spielt noch bis Ende Saison leihweise für den BVB. Dennoch entschied sich Christian Pulisic jetzt schon, einen Abschiedsbrief in seine Social-Media-Kanäle zu posten. In diesem bedankt er sich beim Club, dessen Verantwortlichen, den Trainern, unter denen er gespielt hat, und letztendlich bei den Fans. Zudem glaubt er daran, dass dieses Jahr «das» Jahr des BVB sein wird.